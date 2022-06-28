郵輪撞冰山！「挪威太陽號」船身受損急掉頭　乘客曝撞擊瞬間

▲ 挪威郵輪公司旗下挪威太陽號。（圖／翻攝自NCL官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國郵輪營運商挪威郵輪（NCL）旗下「挪威太陽號」（Norwegian Sun）25日驚傳意外，開往阿拉斯加冰川途中撞上冰山，被迫取消原定行程，確認船身受損情形後，不得不返回西雅圖進行維修，令乘客直呼可怕，所幸沒有造成人員傷亡。

根據《紐約郵報》，挪威郵輪發言人26日說明，挪威太陽號25日開向阿拉斯加哈伯德冰川（Hubbard Glacier）時被濃霧吞沒，能見度受限，導致船隻與一座小冰山（growler）發生碰撞，「這艘船仍完全正常運作，正前往阿拉斯加州朱諾（Juneau）進行評估。」

當地媒體《朱諾帝國》（Juneau Empire）27日報導，美國海岸防衛隊發言人利特爾約翰（Nate Littlejohn）則稱，船上人員向海岸防衛隊通報，潛水員檢查後發現船身受損，不得不返回西雅圖進行維修，所幸沒有人員受傷。利特爾約翰相信，這艘船將安全返回西雅圖。挪威郵輪公司目前則未對此發表評論。

來自亞利桑那州鳳凰城的乘客阿馬多爾（Alicia Amador）和6名親戚乘船出遊，他們的家庭旅遊因疫情影響，經過整整3年才成行，未料發生意外。她當時聽見一聲巨大的噪音，接著船身移動，似乎撞上什麼東西，感覺他們撞上的冰山可能有一輛聯結車那麼大。

阿馬多爾提到，撞擊使郵輪完全停下，「這是一次可怕的經歷。」他們27日也被告知，接下來的行程已經取消，將於30日抵達西雅圖，業者也將提供補償。

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