　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

郵輪撞冰山！「挪威太陽號」船身受損急掉頭　乘客曝撞擊瞬間

▲▼ 挪威郵輪公司（NCL）旗下挪威太陽號（Norwegian Sun）。（圖／翻攝自NCL官網）

▲ 挪威郵輪公司旗下挪威太陽號。（圖／翻攝自NCL官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國郵輪營運商挪威郵輪（NCL）旗下「挪威太陽號」（Norwegian Sun）25日驚傳意外，開往阿拉斯加冰川途中撞上冰山，被迫取消原定行程，確認船身受損情形後，不得不返回西雅圖進行維修，令乘客直呼可怕，所幸沒有造成人員傷亡。

根據《紐約郵報》，挪威郵輪發言人26日說明，挪威太陽號25日開向阿拉斯加哈伯德冰川（Hubbard Glacier）時被濃霧吞沒，能見度受限，導致船隻與一座小冰山（growler）發生碰撞，「這艘船仍完全正常運作，正前往阿拉斯加州朱諾（Juneau）進行評估。」

當地媒體《朱諾帝國》（Juneau Empire）27日報導，美國海岸防衛隊發言人利特爾約翰（Nate Littlejohn）則稱，船上人員向海岸防衛隊通報，潛水員檢查後發現船身受損，不得不返回西雅圖進行維修，所幸沒有人員受傷。利特爾約翰相信，這艘船將安全返回西雅圖。挪威郵輪公司目前則未對此發表評論。

來自亞利桑那州鳳凰城的乘客阿馬多爾（Alicia Amador）和6名親戚乘船出遊，他們的家庭旅遊因疫情影響，經過整整3年才成行，未料發生意外。她當時聽見一聲巨大的噪音，接著船身移動，似乎撞上什麼東西，感覺他們撞上的冰山可能有一輛聯結車那麼大。

阿馬多爾提到，撞擊使郵輪完全停下，「這是一次可怕的經歷。」他們27日也被告知，接下來的行程已經取消，將於30日抵達西雅圖，業者也將提供補償。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　釋放3個月
辣網紅兔美「衣櫃成毒窖」驚見古柯鹼！　她下場慘了
蟾蜍雪糕照瘋傳！　網見「整隻封印」嚇暈
悶殺臥床妻！兒淚訴「爸爸不是殺人犯」　判決出爐
爆合照曹佑寧惹毛正宮！　女星認「一直夾在中間」揭真相
快訊／遭周玉蔻爆料選北市！　陳時中突現身親回「這句話」
iPhone螢幕全黑「資料怎麼轉出來？」　內行曝1招有救了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　檢方決定釋放3個月

他搭機用AirDrop「傳生殖器照」給全機乘客GG了！下飛機秒被逮

裸照救國！烏克蘭辣妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐了

烏軍撤守北頓內茨克　拜登政府官員：懷疑烏克蘭是否能「收復失土」

中國非法捕魚猖獗！美國攜手台越「合作加強打擊」

郵輪撞冰山！「挪威太陽號」船身受損急掉頭　乘客曝撞擊瞬間

少年戲水驚見浮屍！2潛客「水下50公尺洞穴探險」　魂斷絕美湖泊

家裡傳宗接代壓力太大　男「連2胎都生女」暴怒謀殺5歲女兒

紐時曝：美中情局派員「在烏克蘭執行秘密任務」！

普丁恐被暗殺！前CIA局長曝「一錘爆頭」殘忍死法　這3人最可疑

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　檢方決定釋放3個月

他搭機用AirDrop「傳生殖器照」給全機乘客GG了！下飛機秒被逮

裸照救國！烏克蘭辣妹「集體脫光」賣照　賺2400萬全捐了

烏軍撤守北頓內茨克　拜登政府官員：懷疑烏克蘭是否能「收復失土」

中國非法捕魚猖獗！美國攜手台越「合作加強打擊」

郵輪撞冰山！「挪威太陽號」船身受損急掉頭　乘客曝撞擊瞬間

少年戲水驚見浮屍！2潛客「水下50公尺洞穴探險」　魂斷絕美湖泊

家裡傳宗接代壓力太大　男「連2胎都生女」暴怒謀殺5歲女兒

紐時曝：美中情局派員「在烏克蘭執行秘密任務」！

普丁恐被暗殺！前CIA局長曝「一錘爆頭」殘忍死法　這3人最可疑

鄉土劇男星愛女離家出走　哭求「紅粉知己」相助

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

王以綸被爆假戲真做大2歲女星！　連4天同進出「誤傷歐陽娜娜」

中國強化對台經濟脅迫怎麼辦？　國發會龔明鑫：代價非常大

7家壽險被倒債！　5／27之後就沒收到俄債利息

林氏璧／四劑帝國成形？　有不良反應及已染疫醫護可不打

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

深入城市綠洲享受療癒酒香！新北全新「秘境」咖啡廳攻佔IG版面

碩士女半夜發狂鐵椅猛砸房門　OL半夜嚇壞「如黑幫掃射」急搬家

快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　檢方決定釋放3個月

國際熱門新聞

德州貨櫃車「驚見46具屍體」

人妻掛屍吊扇　4歲兒1句話逆轉案情

他全勤27年僅收到電影票　網狂捐457萬

小王夜會人妻前女友被抓包！　從5樓逃亡卻慘死

德州39°C火烤貨櫃　46人疑活活熱死

害她下體被看光！老公陪產拍照　秒傳家庭群組

神秘疾病X將大規模爆發！傳染力高具致命性

俄飛彈炸烏購物中心　2死29傷

43歲媽狂生44孩　醫曝罕病「不生更慘」

影片曝！約旦港口25噸鋼瓶砸落　毒氣爆噴13死251傷

俄飛彈襲烏購物中心　至少13死56傷

2男闖進飯店房間　女遭集體性侵不敢求救

21歲女星斬斷爺孫戀　慘被79歲丈夫槍殺

被前男友囚禁性虐5天　女全裸逃鄰居家求救

更多熱門

相關新聞

戲水驚見浮屍　潛客洞穴探險慘死

戲水驚見浮屍　潛客洞穴探險慘死

美國佛州3名少年前往「布弗德泉洞」（Buford Springs Cave）戲水，赫然發現1具浮屍，搜救人員接獲通報後，又在水深137英尺處（約42公尺）找到另一名死者。當局表示，2名罹難者都是潛水客，疑似想要深入水下167英尺（約為51公尺）的湖中洞穴探險，卻意外身亡。

紐時曝：美中情局「在烏克蘭執行秘密任務」！

紐時曝：美中情局「在烏克蘭執行秘密任務」！

美軍：軍機飛越台海　展現對印太承諾

美軍：軍機飛越台海　展現對印太承諾

美援海馬斯火箭立功　俄基地遭轟40兵陣亡

美援海馬斯火箭立功　俄基地遭轟40兵陣亡

德州39°C火烤貨櫃　46人疑活活熱死

德州39°C火烤貨櫃　46人疑活活熱死

關鍵字：

挪威郵輪冰山北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面