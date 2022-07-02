紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

▲美國最高法院裁決紐約州一項禁止隱藏式攜槍的法律違憲，紐約州參議院隨即做出「反擊」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國紐約州參議院1日通過最新法案，禁止民眾在「敏感場所」隱藏式攜帶槍枝，其中包含著名景點時代廣場與各大眾交通運輸工具。該法案接下來必須在州議會通過，才會送到州長辦公室。事實上，在這項新法案出台前，最高法院才剛推翻了紐約州「僅持有正當理由者能獲得隱藏式攜槍許可」的規定，因此紐約才會急著推出更嚴格的槍枝法，來防堵最高法院裁決可能造成的隱患。

根據abc NEWS報導，紐約州先前規定，民眾如果要在公共場合隱藏式攜槍，必須有正當理由，且取得許可證。但美國聯邦最高法院卻認為，該項規定違憲，損害個人持有與攜帶武器的權利，因此日前正式將其推翻。為此，參議院也開始採取行動，企圖抵銷這項裁決對公共安全所造成的潛在影響。

▲新法案規定，包含在火車站等公共場所禁止隱藏式攜帶槍枝。（圖／達志影像／美聯社）



紐約州參議院也在6月30日的特別會議中提出新法案，並於7月1日正式通過。該法案禁止所有人在敏感場所「隱藏式攜槍」，除非該場地的持有者允許攜帶槍枝。而敏感場所則包含地鐵、火車、公車、渡輪、政府大樓、教堂、學校、醫院、法院、體育場、圖書館、遊樂場、公園、動物園、遊民收容中心以及投票所等。執法人員、現役軍人、獵人以及維安人員則不在此限。

該法案接下來還需經由州議會表決，通過後才會送到州長辦公室。一旦通過，在敏感場所攜帶槍枝將被視為重罪。紐約州警方也會創建一個新的管理系統，並且每個月更新許可證與數據庫，確保沒有人在許可證被取消後還違法攜帶槍枝。即便取得持槍許可，一旦違反刑法或出現精神健康問題，都有可能被取消資格。

而新法案也會建立彈藥數據庫，以核實紐約州的子彈銷售情形。販售槍枝與彈藥的業者則必須對每筆交易進行紀錄。此外，該法同時規定，持槍者如果要將槍枝放在車上，必須將槍枝存放在安全的箱子內，不得讓人從車外看到有槍，且必須將彈藥取出，否則不可將槍枝放在車上。

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