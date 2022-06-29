超商開吃「長榮飛機餐」！還有維也納奶油餐包、商務艙限定米果

▲「全家X長榮航空」首度攜手打造一系列聯名鮮食。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

飛機餐超商就能吃到！全家驚喜宣布找來「長榮航空」合作了，以「異國咖哩」、「經典航線飛機餐」打造10款聯名美食，不僅有來自3國的咖哩鮮食，還有亞洲區航線限定機上餐點，像是酸甜魚柳時蔬飯、美式燒烤洋芋等冷凍餐盒，在家就能輕鬆重溫機上美味時光，更特別的還吃得到商務艙限定米果隨手包、超夯維也納奶油餐包等，即日起正式開賣。

▲▼旅客最愛「維也納奶油餐包」、商務艙限定「米果隨手包」超商就能買到。（圖／記者蕭筠攝，下同）

「全家X長榮航空」首度攜手合作推出10款聯名美食，從正餐到午茶點心直接一次滿足，其中，必吃讓旅客念念不忘的「維也納奶油餐包」，使用紐西蘭乳源製成綿密奶油內餡，再搭配鬆軟麵包，不需額外塗抹奶油，大口咬下奶油甜而不膩，好吃到不行，還有商務艙才吃得到的「菓鋪の物語米果隨手包」，現在通通能輕鬆買到。

▲亞洲區航線經典飛機餐以冷凍餐盒「神還原」。

▲必吃「經典美式烤洋芋（左）」；「雞肉奶油斜切筆管麵」是機上兒童餐熱門口味。

加碼吃以冷凍餐盒「神還原」的亞洲區航線經典飛機餐，有「雞肉奶油斜切筆管麵」、「酸甜魚柳時蔬飯」、「經典美式烤洋芋（豬肉）」及「日式照燒雞肉飯」等4款選擇，其中，「雞肉奶油斜切筆管麵」是機上兒童餐熱門口味，高湯熬煮的濃郁白醬搭配鮮蔬南瓜、櫛瓜，營養滿分，而「經典美式烤洋芋」則主打道地美式BBQ風味，選用國產豬肉搭配Cattlemen’s烤肉醬，經典滋味讓人忍不住一口接一口。

▲還有4款以咖哩作為主角的鮮食選擇。

最後是以日、印、泰三國代表性咖哩為主題的4款咖哩鮮食，包括泰式瑪莎曼咖哩牛肉飯、泰式綠咖哩嫩雞燴麵、印度庫瑪咖哩鷹嘴豆泥握沙拉、日式咖哩漢堡排堡等，即日起於全家超商正式開賣，趕緊衝回味一波。

▲7-11近日開賣添好運新品。（圖／業者提供）

另，7-11近日則找來米其林一星「添好運」合作，將招牌甜品「楊枝甘露」開發成季節限定飲品，今年不僅更換成全新包裝，且酸甜芒果風味更升級，除增加果汁比例外，還加了芒果泥、寒天珍珠與椰果等配料，口感超豐富，肯定要喝，還有這款招牌點心「添好運菠蘿包」，菠蘿包微波後皮酥香脆鬆軟，加上略為融化的鹽味奶油，每口都超罪惡，趕緊衝門市。

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