今天衝喝！超商「大杯極選美式買1送1」還有2天

▲全家大杯極選美式、仙女紅茶買1送1連喝2天。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！全家即日起祭出連2天「Let's Café大杯極選美式買1送1」優惠活動，且不限冷熱、送完為止，加碼還有「仙女紅茶買1送1」，趕緊衝門市搶喝一波。

全家最新咖啡優惠來了，今（2）日、明（3）日於全門市祭出「Let's Café大杯極選美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯極選美式就送「大杯極選美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換；期間還有「私品茶仙女紅茶買1送1」，把握機會喝。

▲歇腳亭爽喝指定飲品買1送1。（圖／Share tea 歇腳亭提供）

咖啡、紅茶喝不夠沒關係，手搖飲「Share tea 歇腳亭」7月第一周也驚喜祭出「粉條祭」活動，至7月7日全門市爽喝「加粉條飲品買1送1」，優惠品項即日起依序為經典奶茶加粉條、泰式奶茶加粉條、手熬冬瓜茶加粉條、經典奶綠加粉條、鐵觀音奶茶加粉條、嗡嗡綠茶加粉條，每人限購1組，每門市數量有限、售完為止。

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