吃東西快的人其實很自私！　4種吃飯習慣曝「隱藏個性」

▲吃飯習慣其實暴露了一個人的隱藏性格。（圖／Unsplash）

記者王佩翊／綜合報導

吃飯是每天最重要的事情之一，然而在享受美食時，是「先苦後甘」派還是「先甘後苦」派，也可以看出一個人的性格。日本占卜學家Mochizuki Anshia就在日本網站《Uranaitv》解析了4種不同的飲食習慣所代表的個性，分析中也指出，吃飯速度快的人其實比較自私！

1、先吃喜歡的菜

如果吃飯習慣先吃比較喜歡的菜，代表一個人很會利用時間，同時也代表怕未來會後悔。而在生活中，這樣的人也會花時間與精力好好安排每一件事情，並且不喜歡拖泥帶水。

2、把喜歡的菜留到最後享用

習慣把最喜歡吃的菜留到最後的人，代表他是一個有了目標就一定要實現的人，因此做事也會努力不懈。這類人則是把「喜歡吃的食物」當作獎勵，在完成「吃完其他食物」的任務後，給自己一個小小獎賞。不過這類人也有缺點，那就是如果在追逐目標的過程中，突然迷失方向，可能就會不知道下一步該怎麼辦，而這樣的阻礙可能會影響到你向前走的動力。

▲不留下剩菜剩飯的人其實更加可靠。（圖／免費圖庫pakutaso）

3、把食物吃光

如果有沒那麼喜歡吃的菜，但還是會把食物吃完，就代表這個人非常可靠，但也相對保守，因為對這樣的人而言，「沒有把食物吃完」是非常不尊重店家與廚師的行為。在工作上，這類人也會努力完成所有任務，但缺點就是稍微不懂得變通。

4、吃飯速度快

吃飯速度快代表這個人極有行動力，即使不是在吃飯也會行動迅速。儘管行動力強是一種優點，但這類人同時也比較自私，因為容易只顧著自己的感受，忘了照顧到別人，所以有時候還是可以學學聆聽他人的想法，以免失去別人的信任。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》