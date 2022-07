遲來110年的正義！非裔夫婦遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

▲加州州長紐森(Gavin Newsom)與原地主後代握手。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國加州洛杉磯一處黃金地段海灘在百年之前原本是是一對非裔夫婦的土地,當時因政府種族歧視遭動用公權力,以極不公平的交易條件奪走。110年之後的今天,洛杉磯郡官方拍板定案,將現值2000萬美元(約新台幣5.96億元)的土地所有權,還給當年那對非裔地主的曾孫。

綜合外電報導,查爾斯布魯斯(Charles)和威拉(Willa)這對非裔夫婦於1912年買下布魯斯海灘(Bruce's Beach)這片土地,打造了一處專供非裔人士享受的海灘渡家村,但他們當時置身於種族歧視仍嚴重的南加州地區。海灘座落於曼哈頓海灘市,市議會在1924年把這片非裔天堂蠻橫奪走。

▲100年前的布魯斯海灘,其他白人地主和官方無法容忍非裔人士到沙灘度假,因而處處刁難。(圖/翻攝推特)

洛杉磯郡在本周二(6月28日)以5票贊成、無人反對全票通過動議,將曼哈頓海灘市的布魯斯海灘歸還給原主人的後代。

洛杉磯郡多年前已在當地為查爾斯和威拉設立紀念碑,彰顯當局對這片海灘過往歷史的重視。事實上為了將這片價值高達2000萬美元、緊鄰整排黃金地段豪宅的海灘歸還給布魯斯夫婦的後代,洛杉磯郡去年啟動了複雜的歸還程序,耗時9個月後終於完成確認歸還給布魯斯夫婦後代的手續。

布魯斯海灘目前是洛杉磯郡救生員訓練總部所在地,根據承租合約,政府在將海灘歸還給馬可士和德瑞克後,將會以每年41.3萬美元(約新台幣1231萬元)的價格繼續承租土地,運作與維護成本另計,洛杉磯郡有權以最多2000萬美元的價格買下布魯斯海灘。

▲布魯斯海灘紀念碑。(圖/翻攝維基百科)

百年前後對比鮮明,查爾斯和薇拉1912年時以1225美元買下這片海灘,當時非裔人士購地是足以震驚當地社會的事情,威拉就在接受記者訪問時表示,「不過我們去到哪裡想要買下土地當作海灘度假村,我們都被拒絕了,但現在我擁有這片土地,我會好好保住它。」

布魯斯海灘在之後10年成為南加州各地非裔人士造訪的熱門景點,卻被抱著種族歧視的警方處處刁難,例如設立停車限時10分鐘,其他的白人地主則設立「禁止闖入」的標誌,強迫非裔人士必須徒步走上半英里才能到達海灘。

不過這些阻礙都無法壓制布魯斯海灘度假村的崛起,因此事市議會利用允許政府強制購入土地以開閉道路或其他公共建築的法律,蠻橫奪走布魯斯夫婦的海灘。政府宣稱計畫原地興建公園,但往後數十年都只是閒置不管。

