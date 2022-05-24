俄烏衝突省思永康警邀胡瓜加持　掃QR code宣導防空避難安全

▲台南市永康分局邀請胡瓜、進安宮主委、里長等人，向在場民眾宣導防空避難常識及就近防空避難處所，讓民眾更能掌握周邊避難安全處所等安全資訊，宣導效果十足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局23日下午１時許，利用綜藝大哥胡瓜前往進安宮參拜並舉辦活動機會，邀請胡瓜、進安宮主委、里長等一同為民眾祈福外，也藉著胡瓜之魅力，向在場民眾宣導防空避難常識及就近防空避難處所，讓民眾更能掌握周邊避難安全處所等安全資訊，宣導效果十足。

由於烏俄戰爭持續交鋒，發現許多民眾大多因躲藏處所不當或臨時在外緊急找不到避難處所而傷亡慘重之窘境，有鑒於台灣人口密集，不少民眾應該會相當擔心若發生不幸戰爭時，應如何躲避？又躲哪？如何得知最近避難處所等問題，永康分局長甘炎民，特率宣導團隊共同攜手綜藝大哥胡瓜，與當地大橋里長粱峯楠、安康里長王君哲以及進安宮主委王俊傑、副主委邱威傑等地方人士，向民眾介紹進安宮及最近避難設施相對位置，也呼籲民眾萬一戰爭爆發不要恐慌，警方已製作防空避難設施位置QR code，並全面張貼於各里里長服務處及活動中心，只要藉由手機掃描搜尋，就能查詢就近避難設施；不是設籍台南市也沒關係，外縣市市民可利用「警政署全球資訊網」或下載警政服務APP，即可連結Google地圖，直接查詢住家附近防空疏散避難地點。

在考詢民眾臨時在外遇有空襲警報之機智互動中，亦有現場民眾逗趣的回答稱躲避在進安宮王爺底下一樓辦公室最安全，讓在場宣導的副分局長楊富仁回應：『那只能安心，但不能安全』，應該找尋附近約1百公尺近的大橋國中防空避難場所去躲藏，才是最正確的躲避方法，讓在場民眾歡笑不已，也讓民眾了解真正應躲藏去處。



永康警分局長甘炎民表示，本次恰巧綜藝大哥胡瓜蒞臨永康地區，藉名人魅力旋風來加強宣導民眾應有的危機意識，即便突然面對重大災難或緊急事故，只要善用科技與安全 資訊便能保障自己及親友的生命財產安全，我們平時即應熟悉空襲防護要領，並培養居安思危意識，方能將戰事發生的危害降到最低。