萬安演習7／25登場　北市首辦全市規模「防空避難演練」

▲台北市至7/20舉辦456場次的「防空避難」踏勘演練。（圖／北市府提供）

記者蘇晏男／台北報導

今年軍民聯合防空（萬安45號）演習即將於7月25日登場，台北市府民政局23日表示，將與12區公所及全市456個里辦公處合作，6月16日起至7月20日間辦理456場次的「防空避難」踏勘演練，讓各里於平日就能了解疏散避難動線，各里的「民防分團」也可在戰爭時協助警察進行防空疏散避難。

民政局23日表示，為使演練順利，台北市各區公所皆於今年5月底前，邀請警察分局種子教官，完成456里的里長、里幹事工作講習。由警察種子教官教導認識防空警報、下載安裝及查詢防空避難設備APP、說明防空避難行動、防災物資及救護準備及生存基礎知識，受訓總人數總計為978人。

為了讓民眾於空襲時，快速且有效進行疏散，民政局說，規畫全市456里於一個月內，完成防空避難踏勘演練，由身兼民防分團分團長的里長，於了解轄內防空避難室的地點，在各里進行教育講習，讓民防分團的里民了解該里防空避難設備處址，並下載安裝防空避難設備APP、學習防空避難姿勢後，由該里防災士及警員陪同，依循「防空避難設備」黃色標示牌指引，走訪里內可使用的防空避難室動線，並就地演練防空避難姿勢。

民政局表示，這預計至7月20日前完成，辦理456場次踏勘演練，這是台北市首次舉辦全市規模的區里「防空避難演練」。

民政局也說，此次演練是希望台北市各里長及民防協勤人員藉由接受防空知識相關教育，輔以實地走訪防空避難室的機會，對於空襲警報聲響甚至是戰爭，更能夠從容面對、機警應變，有效迅速引導民眾就近疏散避難，與臺北市防災士投入相關救助災害應變行動，共同防護市民生命、身體、財產安全，達到「平時防災救護，戰時支援軍事任務」的目標。

民政局提醒，民眾應儘早於行動裝置下載安裝「北市警政APP」，可即時查詢最近的防空避難處所位置，達到平時熟悉操作介面，戰時臨危不亂。