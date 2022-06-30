雷雨成災！台西鄉大排1週潰堤3次　水淹牧場...5百豬隻泡水裡

記者蔡佩旻／雲林報導

連日雷陣豪雨致災情頻傳，雲林台西鄉海埔新生地養殖區排水路今（30）日上午發生潰堤，除了魚塭汪洋一片，連旁邊的豬舍也慘淹水，牧場內約500頭豬隻四腳都泡在水裡，雲林縣政府接獲台西鄉公所通報緊急請廠商進駐搶修。

▲台西鄉一處豬舍因大排潰堤淹水，約500豬隻都泡在水裡。（圖／台西鄉代陳文求提供）

台西鄉民代表陳文求指出，今天早上接獲台西海埔新生地養殖區漁民陳情，指養殖區排水路又潰堤，他趕到現場查看，不僅魚塭一片汪洋，就連豬舍也遭殃淹水，豬隻泡都在水裡，陳文求表示，台西海園兩側的養殖區編定為工業區數十年至今沒開發，沒有人管，區內道路、排水路年久失修，只要大雨即發生溢堤、潰堤，最近一週已潰堤3次，魚塭養殖業者損失慘重。

▲不僅魚塭汪洋一片，旁邊的豬舍也慘遭水淹。（圖／台西鄉代陳文求提供）

縣政府水利處長許宏博指出，該區排水路年久失修破損嚴重，最近午後雷陣雨短時間強降雨，對已破損的排水路是很大威脅，今天上午接獲公所通報，已緊急連絡廠商進駐搶修，後續將再報災後復建工程。

▲排水路大排潰堤後，魚塭成汪洋一片。（圖／台西鄉代陳文求提供）

▲台西鄉一處豬舍因大排潰堤淹水，約500豬隻都泡在水裡。（圖／台西鄉代陳文求提供）

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