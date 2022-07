買9吋披薩被換成2個5吋！　他怒吼「虧了」親揭超神算法

▲印度網友羅伊最近提出了2個5吋披薩面積比一個9吋披薩小的問題,引發網友熱議。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

人們到餐廳吃披薩時,如果想要的尺寸賣完了,通常店家會建議以2個較小尺寸的披薩代替,不過究竟這樣的替代方案是賺了還是虧了,總是讓人難以計算。印度網友羅伊(Roy Chandan)最近以「圓面積公式」得出結論,拒絕了店家以2個5吋披薩,代替一個9吋披薩的建議,嚇得店家趕緊替他換了4個5吋披薩。

綜合外媒報導,羅伊日前到披薩店點了一個9吋披薩,不料店員事後卻以9吋披薩供應不足為由,擅自做主將披薩換成了2個5吋的,還告訴他「多的1吋披薩就當作我們送您的」,強行要羅伊買單。不過羅伊卻認為,自己被換了披薩尺寸其實是虧本了,於是要求店員聯絡店主,並解釋了他拒絕接受2個5吋披薩的理由。

I ordered a 9-inch Pizza.

After a while, the waiter brought two 5-inch pizzas and said, the 9-inch pizza was not available and he was giving me two 5-inches Pizzas instead, and that I am getting 1 inch more for free!

I requested the waiter to call the owner.

