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買9吋披薩被換成2個5吋！　他怒吼「虧了」親揭超神算法

▲▼披薩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印度網友羅伊最近提出了2個5吋披薩面積比一個9吋披薩小的問題，引發網友熱議。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

人們到餐廳吃披薩時，如果想要的尺寸賣完了，通常店家會建議以2個較小尺寸的披薩代替，不過究竟這樣的替代方案是賺了還是虧了，總是讓人難以計算。印度網友羅伊（Roy Chandan）最近以「圓面積公式」得出結論，拒絕了店家以2個5吋披薩，代替一個9吋披薩的建議，嚇得店家趕緊替他換了4個5吋披薩。

綜合外媒報導，羅伊日前到披薩店點了一個9吋披薩，不料店員事後卻以9吋披薩供應不足為由，擅自做主將披薩換成了2個5吋的，還告訴他「多的1吋披薩就當作我們送您的」，強行要羅伊買單。不過羅伊卻認為，自己被換了披薩尺寸其實是虧本了，於是要求店員聯絡店主，並解釋了他拒絕接受2個5吋披薩的理由。

羅伊套用「圓面積公式」（即圓周率乘以半徑的平方）指出，若以3.1415926來計算圓周率，一個9吋披薩的面積約為63.62平方英吋，而5吋披薩的面積則大約是19.63平方英吋；因此2個5吋披薩的面積加起來只有39.26平方英吋，比9吋披薩的面積少了至少24平方英吋，所以店員所謂「羅伊多賺了1吋披薩」的說法並不成立。

聽完羅伊的解釋後，店家陷入了沉默，最後決定給羅伊4個5吋披薩，才讓這起「披薩糾紛」圓滿落幕。羅伊6月30日將這起事情的經過寫在了推特上，還要求大家要「認真對待數學」，讓這篇po文瞬間爆紅。不少網友被「披薩的計算方式」吸引了注意力，卻也引來了兩極的反應。

有人大讚羅伊解決了「披薩數學的千古難題」，也有人讚歎這樣的計算方式極為準確，不過有網友卻質疑，披薩應該算是「圓柱體」，因此羅依應該要將披薩的厚度也考慮入內。另外還有一名網友表示，面積更大的披薩麵團被壓成餅狀時，可能會變得更薄，因此9吋披薩和5吋披薩的厚度是不一樣的，「你可能還是被披薩店騙走了一半的披薩」。

 

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