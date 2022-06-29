血腥斬首過程曝！2名穆斯林「直播」砍殺裁縫師　只因先知被污辱

▲2名穆斯林秀出用來斬首的短刀，右為慘遭血腥斬首的裁縫師拉爾。（圖／翻攝自Organiser Weekly）

記者羅翊宬／綜合報導

宗教原本具有撫慰信眾心靈、勸人向善的良好意圖，然而人類從過去以來便因宗教不同、教派理念不同而爆發殺戮戰爭。最近，印度2名極端伊斯蘭教徒因為某裁縫師發文支持政黨發言人對於先知穆罕默德的「侮辱」評論，便前往對方的裁縫店當場揮刀斬首，過程還被拍下分享在網路上，血腥恐怖程度令人不敢領教。

根據《CNN》報導，位於印度北部的拉賈斯坦邦（Rajasthan）烏代浦（Udaipur）於當地時間28日爆發一起血腥的恐怖斬首謀殺案，受害者是40歲的裁縫師拉爾（Kanhaiya Lal），2名極端穆斯林假扮成顧客拜訪裁縫店，在拉爾為其量尺寸時，趁機用刀襲擊殺害，還將拉爾血腥斬首，斬首過程被拍攝成影片後，上傳至當地極端穆斯林社群網站上分享。

兩名極端的穆斯林歹徒在事後，甚至還瀟灑、大言不慚展示用來血腥斬首的鋒利短刀。因為影片過於殘忍，導致影片在網路上轉傳後當地民眾人心惶惶，當局決定暫時停止向該地提供網路服務，同時禁止大型集會。

警方在短時間內火速逮捕2名極端穆斯林，2名極端伊斯蘭教徒曾在一段影片中表明自己的身份，同時吹噓起這起恐怖血腥斬首謀殺，並揮舞著短刀、出言威脅砍向印度總理莫迪（Narendra Modi），拉賈斯坦邦一名高級警官則呼籲媒體停止播放血腥影像，表示「因為太恐怖了，根本看不下去」。

▲▼裁縫師拉爾遭斬首後，民眾聚集在裁縫店前，烏代浦當地網路被當局中斷，警方試圖制止在街上高喊口號的人群。（圖／達志影像／美聯社）

拉賈斯坦邦首席部長格洛特（Ashok Gehlot）呼籲民眾保持冷靜，同時承諾將對2名歹徒採取最高手段的嚴厲制裁、揪出背後操縱的極端穆斯林勢力。

報導指出，印度人民黨（BJP，印度兩大主要政黨）前任發言人夏爾瑪（Nupur Sharma）曾經針對伊斯蘭教先知穆罕默德發表極端言論，引發伊斯蘭教國家對印度提出強烈抗議，隨後該黨解除夏爾瑪的黨籍，而遭斬首的40歲裁縫師拉爾發文支持夏爾瑪的言論，引發2名極端穆斯林的不滿。

根據《印度快報》，裁縫師拉爾早在被斬首的3周前，曾被警方以傷害宗教感情為由逮捕，他在獲釋後曾以生命受到威脅為由向警方請求庇護。

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