雙颱閃過！明起連7天雨彈游擊　這二區嚴防劇烈降雨

▲午後對流旺盛，部分縣市出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

芙蓉颱風及艾利颱風接力生成，兩系統一左、一右閃過台灣，不過外圍環流水氣帶來降雨，明(7/1)起到7/8連7天受低壓影響將帶來午後雷陣雨或局部大雨，要留意短延時強降雨，其中南部地區及恆春半島要留意較大雨勢。

氣象局表示，明(7/2)受低壓帶影響，台灣南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率；中南部、東半部及金門、澎湖沿海易有長浪發生。

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氣象局表示，7/2至7/4南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

7/5至7/8中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有短暫雷陣雨。

▲氣象局公布芙蓉及艾利颱風動態。（圖／氣象局提供）

天氣風險管理公司總經理彭啟明則指出，兩個颱風生成，不侵襲台灣，兩中間大低壓帶，台灣天氣略不穩定，易有午後雷陣雨、短暫陣雨，且會持續到下周四，預計下周四或下周五太平洋高壓再登場，天氣才會再轉換。

彭啟明提醒，外圍環流水氣影響，今天到明天午後熱對流更旺盛，還有南邊水氣移入，境外加午後雷陣雨，未來更顯著，且到下周三或四都是如此，不過最大的雨就是一個小時內，要留意短延時強降雨，戶外活動要留意。

