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台灣應材贊助策展人培力計畫 竹市美術館新銳策展人出爐

▲學員進行策展思考討論。（圖／新竹市政府提供）

▲學員進行策展思考討論。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化基金會與台灣應用材料公司（以下簡稱台灣應材）合作推動《策展人培力計畫》，4月18日辦理徵件決審，最終由策展人陳玟君、林恩崙、洪培馨所提出的<祝您健康快樂－關於信仰、治理與新生活>策展提案獲選，其策展主題清楚回應美術館年度議題，同時扣合在地性、時代性，此外，可以透過展覽與文獻看見不同時代回應疫情的方式，獲得評審青睞，此提案將於今年9至11月於新竹市美術館展出。

新竹市長林智堅表示，新竹市多年來辦理各項藝文活動，透過各類型專業性交流，提升在地藝文持續發展。基金會自去年完成第11屆董監事改選後，積極推動各項藝文計畫，非常感謝本次參與策展工作坊的6位講師，帶領學員未來在策展實踐擁有更多元的觀點，亦感謝所有學員的參與，讓我們看見策展領域新實力。

台灣應材傳播與公共事務部處長譚鳳珠表示，台灣應材長期關注地方文化與藝術發展，今年與新竹市文化基金會合作推動策展人培力計畫，相信本次策展工作坊頂尖的講師陣容可以帶給學員們豐厚的策展建議與方向，也期許藉由工作坊等培力過程，孕育更多優秀的策展人才。

新竹市文化基金會執行長、新竹市文化局長張馨之表示，《策展人培力計畫》分為兩階段執行，第一階段為公開徵件及初審，第二階段為策展工作坊及決審，本次基金會於4月8日至10日在新竹市青少年館辦理策展工作坊。其中參與學員為本計畫通過初審的10組策展團隊，並由張晴文、謝佩霓、高森信男、徐文瑞、林昆穎、賴依欣等國內知名策展人及專家學者擔任講師，藉由經驗分享，帶領學員進行策展實踐思考及創意激盪。

策展工作坊中，北藝大跨域所高森信男老師除了分享自身策展經歷外，也帶領學員以桌上紙牌策展，讓學員學習策展規劃的合理性，也考驗學員面對不同型態策展的應對狀態；豪華朗機工共同創辦人林昆穎老師分享務實的策展實踐架構，由台北世大運等大型案例分析組織架構與跨領域團隊的協作關係；嘉義市立美術館賴依欣館長分享嘉美館策展經驗，由地方美術館運作看見在地文化底蘊，將「畫都」透過教育推廣活動及典藏研究進到城市空間。其中參與的學員反饋透過工作坊可以更加了解策展概念，每位老師的策展實務分享與規劃邏輯深具啟發性，並期待未來能增加更多型態的課程與活動。

張馨之表示，今年台灣應材與新竹市文化基金會合作推動策展人培力計畫，雙方期盼能透過計畫培育策展人才。期許參與工作坊10組優秀的策展團隊得以成為國內藝術策展領域新的種子，提升藝術跨域專業能量之外，亦將培力所學真正實踐於場域之中。最後也恭喜在決審中獲選的策展提案，預計今年下半年於新竹市美術館展出，屆時歡迎民眾一同至美術館觀展。

詳情請上文化局網站https://culture.hccg.gov.tw查詢、洽詢專線03-5332841、或撥打1999為民服務專線。

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