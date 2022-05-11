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2022竹塹文學獎開始徵件　書寫主題延伸至大新竹地區

▲歡迎對大新竹情有獨鍾、熱愛文字創作的全國民眾踴躍投稿。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎對大新竹情有獨鍾、熱愛文字創作的全國民眾踴躍投稿。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文學界年度盛事「2022竹塹文學獎」徵文活動開始，徵文文類包括：童詩（限國小學童）、青春散文（限國、高中職在校學生）、現代詩、短篇小說等四項。本年度徵文內容首度延伸至整個大新竹地區，以徵求書寫新竹的故事、景色、校園、美食、旅行及產業等文學作品為主。另外為培養地方文學寫作人才，開放設籍、居住、就學、就業於新竹縣市者自由發揮創意書寫，主題不限。歡迎對大新竹情有獨鍾、熱愛文字創作的全國民眾踴躍投稿。

新竹市長林智堅指出，新竹是一座繽紛多采的城市文學花園，竹塹文學獎辦理至今已經邁入第26年，迄今收件數超過上萬件、收錄近650件得獎作品，持續孕育出一批批的文學種子，結出纍纍作品果實，綻放朵朵嬌豔繽紛的文學花朵。新竹市政府不僅持續提供文學舞台激勵優秀青年才子發揮才華，今年更將書寫主題區域延伸至大新竹地區，納入更多新竹意象，並開放新竹縣市民眾不限主題自由創作。公開徵集各年齡層優秀的文字創作者報名參加，用文采展露蘊藏在大新竹地區的文化、建築及歷史之美，展現在地的文學創作實力，深化城市的文化底蘊。

新竹市文化局長張馨之表示，竹塹文學獎辦理持續26年不間斷，彰顯新竹市對於文學創作及文化推廣的重視。本年度總獎金為49萬9,000元整，得獎作品最高獎金10萬元，預計評選出30位得獎名額，得獎作品集結出版為《2022竹塹文學獎得獎作品輯》及《2022竹塹文學獎童詩得獎作品輯》一套2冊。在疫情衝擊的當下，每個人的日常深受影響，邀請各位創作好手透過文字傳達內心的真摯情感與想法，將文字轉化成一股股溫暖的力量，用文學把城市照亮得更加動人、溫潤，讓大新竹成為一個有故事的城市。

文化局補充，「童詩」、「現代詩」、「短篇小說」三類收件日期5月2日起至7月4日截止；「青春散文」鼓勵青少年利用暑期創作，延長收件至9月30日截止。學校教師指導學生投稿，可獲2021、2020、2019得獎作品輯（自選1冊，送完為止）。徵稿簡章請至文化局服務台索取，或至文化局網站下載https://culture.hccg.gov.tw/ ，洽詢電話03-5319756分機263吳小姐。

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