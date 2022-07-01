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酒後搭電梯被夾頸「壯男痛毆老翁」　友軍火速支援...阿北逆轉勝

記者鄧木卿／台中報導

台中市寧夏路一幢大樓，從地下室到12樓全是酒店，80歲的洪姓男子日前凌晨2點多，從12樓搭電梯下樓，電梯停在5樓時，25歲的胡男等人走進電梯被夾到，胡男一進電梯，就不斷質問辱罵洪男，甚至把他逼到角落，洪出了電梯還被胡等人拉扯推打，還在樓上喝酒的洪男友人得知後，趕緊下樓支援結果雙方發生群毆，最後胡男則被打趴在地，警方獲後到場平息糾紛。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

洪男凌晨2點多搭電梯下樓時，電梯停在5樓，胡男和17歲劉男、18歲林女等3人要進門時，胡男被門夾到，心生不爽，開始找洪男理論，盡管洪男不斷求饒和解釋，胡男仍是把洪男逼到角落，後來到了1樓，胡男等人離去，但洪男不敢出去，再度按上電梯上樓，企圖躲避胡男。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

不料，洪男搭電梯上樓又下樓，一出1樓馬上就被胡男包圍，胡男再度推打洪男，洪男邊退後邊求饒，旁人見狀出面調解，反被胡男毆打，雙方正準備動手時，電梯門一開，衝出來一群人，就往胡男和劉男一陣猛打，原來是洪男的朋友47歲的盧男、42歲陳男獲報，下樓救援，胡男不敵眾人，被打趴在地，胡男頭部、嘴角有擦挫傷，全身躺平。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

警方獲報迅速到場制止，將雙方全數帶回釐清案情，當事人雖然互不提出傷害告訴，但施暴行為已違反社會秩序維護法，警方仍將3名滋事者依法嚴辦。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）
 

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