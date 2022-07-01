彰化139縣道死亡車禍！重機摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士自撞身亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道再度發生死亡車禍！昨(30)日下午1名27歲武姓男子，騎乘重機車行經大彰路5段一家咖啡店前不明原因自撞倒地，機車卡在電桿與護欄之間，消防局據報後派遣芬園消防分隊前往緊急救援，武男送往彰基，卻因重傷不治，至於整起車禍肇事原因，有待警方進一步釐清。

▲彰化139縣道發生死亡車禍。（圖／翻攝臉書《重機車友／各區路況、天氣回報中心》）

武男發生車禍，有網友將協助救護的影片po上臉書《重機車友／各區路況、天氣回報中心》，從影片中可以看出武男的機車卡在電桿前，有一群車友隨即停下探視武男的狀況在現場陪伴，並協助通報119，等待救護人員到場。

據悉，救護車到時，越南籍的武男人躺在路上，左手有擦傷，消防人員立即將者給予頸圈、長背板固定、面罩給氧、送往彰基，卻因嚴重氣血胸，到院前意識陷入昏迷，經急救仍不治身亡。

▲彰化139縣道發生死亡車禍。（圖／翻攝臉書《重機車友／各區路況、天氣回報中心》）

從武男的白牌重機車，找到他的個人臉書，網頁全是他騎乘重機壓車圖片的英姿，他的好友們都還誇他「騎車技術超好」、「很會擅長旋轉」， 日期還停留在6月21日尚未更新。至於整起死亡原因，警方基於死亡車禍偵查不公開原則，不願對外說明。

▲1名27歲武姓越南籍男子，騎乘重機車行經大彰路5段一家咖啡店前不明原因自撞倒地，機車卡在電桿與護欄之間，送醫不治。（圖／翻攝自當事人臉書）