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快訊／雨彈狂襲！14縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風

記者李姿慧 ／台北報導

雨彈下不停！氣象局針對14縣市發布大雨特報，提醒注意雷擊、強陣風。另稍早也針對中南部6縣市發布大雷雨訊息。

▲▼天氣 大雷雨 台北市。（圖／記者屠惠剛攝）

▲午後部分縣市出現短暫雷陣雨和局部大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象局下午15時25分發布大雨特報，氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（１）日苗栗、花蓮山區及臺中以南、桃園、新竹縣、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼ 氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲ 氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

大雨特報範圍：桃園市、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣、蘭嶼綠島。

氣象局下午 15 時 17 分也發布大雷雨即時訊息，持續時間至 16 時 15 分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域：雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、南投縣、臺南市。

▲▼氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）

大雷雨即時訊息示警區域
南投縣 竹山鎮
雲林縣 斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉
嘉義市 東區、西區
嘉義縣 大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉
臺南市 白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、大內區、玉井區、楠西區、南化區
高雄市 旗山區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區

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