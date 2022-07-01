快訊／雨彈狂襲！14縣市大雨特報　嚴防雷擊強陣風

台中市寧夏路一幢大樓，從地下室到12樓全是酒店，80歲的洪姓男子日前凌晨2點多，從12樓搭電梯下樓，電梯停在5樓時，25歲的胡男等人走進電梯被夾到，胡男一進電梯，就不斷質問辱罵洪男，甚至把他逼到角落，洪出了電梯還被胡等人拉扯推打，還在樓上喝酒的洪男友人得知後，趕緊下樓支援結果雙方發生群毆，最後胡男則被打趴在地，警方獲後到場平息糾紛。