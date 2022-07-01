BMW男酒駕撞一家釀1死3傷　Google地圖「2分鐘」成輕判關鍵之一

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，震驚社會，高雄地院今（1）日上午一審宣判，依酒駕致死罪判處黃子洋徒刑7年10個月。法院認為，審酌黃子洋行車速度、煞車痕等證據，難認黃有不確定之殺人犯意，故不構成殺人罪，而黃所犯酒駕致死罪之法定刑為3年以上10年以下，合議庭審酌黃已坦承犯行、有和解意願，判處徒刑7年10個月。

▲高雄地方法院行政庭長楊國祥說明判決理由。（圖／記者陳宏瑞攝）

黃子洋酒駕釀成1死3傷的案件在今日一審判決，判處徒刑7年10月，被害家屬和外界普遍認為輕判，尤其是對於僅以刑度較輕的酒駕致死罪論刑，而非殺人罪論處，對此，高雄地方法院也出面說明審判理由。

▲黃子洋（中）遭判7年10個月。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

高雄地方法院行政庭長楊國祥表示，檢察官認為黃子洋有不確定殺人故意（有預見可能撞死人），但根據相關證據，黃從從五福路上起駛，至案發地點，全程約650公尺，以Google 地圖預估的開車時間需2分鐘，檢察官起訴認為，黃一路以時速近80公里超速行駛，依照這樣的速度約半分鐘即可抵達，然而黃在案發當天花了約5分鐘才發生車禍，而且是從民生二路才開始闖紅燈，加上現場留下的煞車痕長達29.1公尺，顯然黃並沒有容任被害人死傷的意思。

此外，案發當時為人車擁擠的燈會現場，若黃子洋有殺人的不確定故意，在起駛後不久，很輕易就能會發生車禍，不會在行駛多處路口後才發生。

▲黃子洋酒駕釀成1死3傷慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

而黃子洋固然在十餘年前曾犯酒駕案件且有肇事（無人傷亡），也曾於臉書上發表過「為什麼這種事情還是天天發生，別人的孩子別人的生命就死不完嗎？！ 無能的政府和笨色立委們，還在堅持0.75以上才以殺人罪起訴嗎？！」等言論，但若單以這樣就推論黃有殺人的故意，實在太過簡略，因此，無法認定黃有殺人的不確定故意。

在刑度方面，法院認為黃子洋涉犯酒駕致死罪，法定刑為3到10年，他雖有和解意願，但有諸多事實上困難而未能彌補告訴人所受損害，審酌相關因素後，決定從重量處徒刑7年10個月。