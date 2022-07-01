掰了台灣基進　陳柏惟傳這段話感謝「師父栽培」

▲前立委陳柏惟（左）與台灣基進黨主席陳奕齊（右）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟昨（30日）透過臉書宣布退出台灣基進，自責「貪戀球迷的歡呼聲」、「對球隊事務指指點點」，台灣基進黨主席陳奕齊1日在提名記者會後受訪時，公開兩人最後的對話紀錄，陳柏惟在訊息中表示，「感謝師父的栽培，對於過去所有的事情，我想跟你說一聲，『對不起，謝謝』。祝福基進，祝福你」。

陳奕齊今天上午在縣市議會選舉全國提名記者會後受訪說，他對每一個夥伴的離開都感到惋惜，其實陳柏惟很早就說自己「累了」，大前天兩人在高雄友黨大哥家裡聊天，陳柏惟說「主席我真的好累」；他說，當暫時累的時候，就在一旁先休息一下，其他夥伴自動補位，並指台灣基進不會追求個人英雄主義，而是會書寫台灣的故事，如同泰雅族勇士背著嬰兒前進，嬰兒長大後變成勇士再繼續前進。

陳奕齊並秀出他與陳柏惟最後的對話紀錄，陳柏惟傳送了一張兩人的合照並說：「感謝師父的栽培，對於過去所有的事情，我想跟你說一聲，『對不起，謝謝』。祝福基進，祝福你」；陳奕齊則回應，「在我心裡，我們的夥伴會在不同的崗位為成就更好的台灣而打拼！一切平安，有朝一日，再次聚首！」

▲陳奕齊今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳奕齊公布與陳柏惟的「告別」對話內容。（圖／記者呂晏慈翻攝）