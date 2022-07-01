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陳柏惟退黨下一步「他在政壇很搶手」　黃揚明：光環超過基進全黨

記者黃翊婷／綜合報導

前台灣基進立委陳柏惟昨日（6月30日）宣布退黨，掀起各界議論。關於陳柏惟的下一步會怎麼走，媒體人黃揚明坦言，大家不用擔心陳的未來，「他在政壇可搶手了」，在本土陣營的明星光環早已超越台灣基進，如果沒有意外，應該很快就會再次以本土陣營的角色在台中政壇嶄露頭角。

▲▼台中市第二選區立委補選，民進黨籍立委參選人林靜儀最後擊敗競爭對手顏寬恆，贏得補選。在結果底定後，林靜怡在競選團隊林佳龍、蔡其昌、陳柏惟等人的陪同下上台發表勝選感言。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中市第二選區立委補選，民進黨的林靜儀擊敗對手顏寬恒，陳柏惟曾上台祝賀。（資料照／記者湯興漢攝）

陳柏惟6月30日透過臉書宣布退出台灣基進，他表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」，並自責在罷免案投票後，台灣基進的「總教練」吩咐他冷靜沉澱，但「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。消息傳開後，掀起各界議論。

對此，台灣基進發布聲明回應，對於陳柏惟感到疲累、自請離隊的決定，感到非常不捨，但仍尊重陳的意志，「大家都是台灣隊的成員，未來也會繼續以不同的方式、在不同的崗位，為台灣隊繼續打拚」。

▲▼立法院時事堵訪 立委陳柏惟 林昶佐 陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃揚明認為，陳柏惟個人的明星光環遠勝台灣基進全黨。（資料照／記者屠惠剛攝）

媒體人黃揚明也在臉書PO文分析此事，他提到，陳柏惟有意退黨早在今年4月就有風聲傳出，他是近年來本土陣營罕見的口才、論述能力都不錯，又很親民的政治明星，即使被罷免也依舊是本土陣營政論節目的常客，「退黨的問題一直都不是出在陳柏惟身上。」

黃揚明認為，陳柏惟是台灣基進創黨以來的首位公職人員，在本土陣營的明星光環早已超越全黨，黨部卻不願意讓他主導政黨，也沒有提供提名機會，進一步觀察可見，陳在被罷免後的這半年來，與民進黨的互動較多，如果沒有意外，應該很快就會再次以本土陣營的角色在台中政壇嶄露頭角，而且年底議員選戰，台中、高雄「陳家軍」的表現都是他未來參戰的參考指標，「所以不用擔心陳柏惟的未來，他在政壇可搶手了。」

文末，黃揚明也針對台灣基進做了一番評論，他認為，台灣基進自稱站在「基本又進步」的立場，致力於從根本結構解決台灣在政治、社會與經濟層面上的不平等現象，但實際上黨務似乎沒有這樣運作，「基進黨的空殼中只剩下本土意識形態的魂魄而已」，因為從成立10年以來，黨主席都是同一人，「凡是一人把持單一政黨太久，該政黨都不會長遠，尤其這人的魅力、領導力都遠不如黨內其他優秀人才」，至於後續會不會有更大規模的出走潮，一切將在年底大選之後揭曉。

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