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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟爆退黨　基進黨主席：他很早就累了「不會追求個人英雄主義」

▲▼「咱的台灣，基進監工」台灣基進2022縣市議會選舉全國提名記者會 黨主席陳奕齊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進黨主席陳奕齊受訪。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟昨（30日）透過臉書宣布退出台灣基進，並自責在罷免案投票後，台灣基進黨主席陳奕齊吩咐他冷靜沈澱，但「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」；對此，陳奕齊今（1日）表示，陳柏惟很早就透露自己「累了」，他本來是政治素人，在台灣基進的舞台上發光發熱，而台灣基進不會追求個人英雄主義，「對每一個夥伴的離開都感到惋惜」。

陳奕齊今天上午出席縣市議會選舉全國提名記者會後受訪說，陳柏惟是台灣基進夥伴的成員，不是「母雞」，台灣人民應該疼惜類似陳柏惟這樣台灣基進的夥伴，陳一路走來從2018年對抗「韓流」、2020年奇蹟式打敗顏家，隨後報復性罷免，面對中國國民黨、地方政治家族惡勢力，陳柏惟倒下了，台灣基進也受傷了，可是基進立刻扛起來，進行民進黨立委林靜儀的輔選，以及到全台灣各縣市進行「四個不同意」公投宣講，這樣一路戰過來。

陳奕齊透露，他對每一個夥伴的離開都感到惋惜，其實陳柏惟很早就說自己「累了」，大前天兩人在高雄友黨大哥家裡聊天，陳柏惟說「主席我真的好累」；他說，當暫時累的時候，就在一旁先休息一下，其他夥伴自動補位，這與中國后羿射日的英雄主義不同，而在台灣書寫的故事則是，泰雅族勇士背著嬰兒一步步前進，嬰兒長大之後又變成勇士，台灣基進追求的就是這個東西，這是暫時性的休息。

媒體追問，陳柏惟是政治明星，離開台灣基進後是否使政黨支持度出現變化？陳奕齊說，這都是一時的，陳柏惟本來是政治素人，在台灣基進的舞台上面發光發熱，「台灣基進一出來就不是個人主義、政治明星的參與方式，政治應該是以政黨價值為核心，而不是個人主義」，但是台灣個人主義過度了，導致很多悲劇，例如網紅成為政治評論家，大家追捧這些都是不對、不好的現象，台灣基進不會去追求「庸俗化的組合」。

至於未來台灣基進參選人是否可以與陳柏惟合照或合體？陳奕齊說，合照、合體都不是問題，比較有問題的是，掛看板不是台灣基進的主要參選方式，因為台灣基進資源不多，大家集體募款、集體花費、先抓每人150萬元預算，之前之所以會有問題是，陳柏惟在民進黨初選期間有人跟他「討人情」，這會造成他陷入民進黨初選的派系裡面，所以後來台灣基進就發文要求約束，主要的爭議點是這個。

此外，對於未來參選是否可能邀請陳柏惟站台，曾任陳柏惟團隊執行長、高雄市議員參選人李雨蓁語帶哽咽地表示，這要看陳柏惟，若是他認為自己的身心狀態可以回到政治路上，幫助更多朋友的話，所有人來幫忙都很高興，「前幾天有跟陳柏惟進行一個會議，對於陳柏惟的離開、自請離隊、暫時告別這件事情，其實是覺得非常捨不得的」；她隔空向陳柏惟喊話說，「我永遠會在台灣基進點一盞燈，等每一個想跟台灣基進一起奮戰的夥伴回來」。

▲▼「咱的台灣，基進監工」台灣基進2022縣市議會選舉全國提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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