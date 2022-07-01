台灣基進拚插旗9縣市　24議員參選人著「監工服」亮相

▲台灣基進今天舉行提名記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

備戰九合一選舉，台灣基進今（1日）上午舉行縣市議會選舉全國提名記者會，公布全台9縣市、24名議員參選人名單。台灣基進黨主席陳奕齊說，台灣需要「忠誠於台灣的反對黨」，台灣基進的政黨代表顏色是「磚頭紅」，象徵從地方的根基砌上最穩固的台灣磚，並為議員參選人送上「紅色監工服」、「白色監工帽」。

台灣基進一共在全台9縣市提名24位議員參選人，包括：屏東縣第1選區陳秋豪；高雄市第3選區劉航遠、第4選區陳子瑜、第5選區張婷婷、第7選區張博洋、第9選區李雨蓁、第10選區黃敬雅、第11選區楊佩樺；台南市第2選區黃建昌、第6選區王明彥、第7選區吳依潔、第9選區陳嘉伶、第10選區李宗霖；嘉義市第1選區翁渙瑤、第2選區洪瑋庭；台中市第4選區陳若庭、第8選區楊欣怡、第12選區林宜蓁、第14選區徐煊博；桃園市第1選區藍士博；宜蘭縣第1選區陳漢澤、第6選區林意評；新北市第2選區董俊宏；台北市第2選區吳欣岱。

陳奕齊說，台灣需要「忠誠於台灣的反對黨」，而台灣基進一向努力成為台派的第二隻腳，政黨代表顏色是「磚頭紅」，象徵從地方的根基，砌上最堅實、穩固的台灣磚。他並為全國議員參選人一一送上「監工服」、「監工帽」，宣示這支專業的監工隊伍，已經準備好入陣全台議會積極監工。

台灣基進秘書長王興煥致詞時則指出，提名這些候選人，是因為他們都有台灣意識，而不是個人英雄主義；台灣的安全必須透過民主實踐來穩固，民主需要深化，讓地方自治打破人際關係、私人利益、家族派系的框架，進化為公民意識的政治集結。台灣基進也提出，2022年的縣市議員選舉，台灣基進將以「國家安全」、「民主深化」、「社會公平」為核心，推薦24位參選人，打造每一個城市的監工隊伍。