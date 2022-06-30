陳柏惟稱美好一仗已打過宣布退黨　台灣基進：大家都是台灣隊成員

▲前台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前台灣基進立委陳柏惟30日宣布退黨，台灣基進回應，感謝每一位曾給予台灣基進支持、陪台灣基進一起作戰的夥伴的付出，「無論在幕前幕後、台上台下，台灣基進這條堅定踏實的道路，因為有你們，才能走到今天，也因為你們，有繼續拚未來的力量」。

陳柏惟稍早在臉書發文表示，那美好的一仗已經打過，感謝台灣基進一路的指導與栽培，自己即日起退黨，但自己會作為球迷，繼續支持「心向台灣、民主優先」的球隊。

台灣基進晚間發表聲明回應，台灣基進參與大大小小戰役，雖然過程跌跌撞撞、嚐過數次挫敗，但是仍帶著同樣的信念繼續前進，為的都是替下一代打造更好的台灣，並且好好守護目前為止得來不易的民主自由。

台灣基進指出，陳柏惟曾經與他們一路打拚，「我們共同經歷了韓流的挫敗，從苦悶中站起，也曾在2020年一同締造感人的奇蹟」，很遺憾在2021年受到了惡意罷免的攻擊，再次面對重大的挫敗，大家都傷痕累累，而風暴中心的陳柏惟，更是受傷嚴重。

台灣基進說，感謝每一位曾給予台灣基進支持、陪台灣基進一起作戰的夥伴的付出，無論在幕前幕後、台上台下，台灣基進這條堅定踏實的道路，「因為有你們，才能走到今天，也因為你們，有繼續拚未來的力量」。

台灣基進也說，大家或許都是無名小卒、平凡素人，但是匯聚起來的基進精神，終能共同面對挫敗，締造一次又一次的逆轉勝奇蹟。

台灣基進表示，對於陳柏惟感到疲累，希望休息、與自請離隊的決定，台灣基進感到非常不捨，但是仍然會尊重陳柏惟的意志，並且帶著最初大家結識時，共同奮鬥的目標持續前進。台灣基進的每一位夥伴，會繼續傳承一路以來的拚搏精神，也感謝陳柏惟這段時間，為基進的付出與貢獻。

台灣基進強調，接下來可能好一段時間無法一起打球了，「但我們相信，大家都是台灣隊的成員，未來也會在繼續以不同的方式、在不同的崗位，為台灣隊繼續打拚」。