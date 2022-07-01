「陳柏惟明星光環超越全黨」　他預言下一步：在政壇上可搶手了

▲前台灣基進立委陳柏惟 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟30日透過臉書發文宣布退黨，他表示，「那美好的一仗已經打過，謝謝台灣基進」。對此，媒體人黃揚明30日於臉書發文指出，陳柏惟在政壇上相當搶手，不必擔心他的未來。倒是僅剩本土意識形態的基進黨未來走向，將可在九合一大選後蓋棺論定，屆時是否出現更大規模出走潮，會是觀察重點。

黃揚明表示，台灣基進黨不是沒有優秀的人才，今年議員參選人當中，也不乏優秀的年輕新秀。不過，陳柏惟確實是近年本土陣營中罕見口才便給、論述能力親民的政治明星，這與他過去黑歷史、是否被罷免無關，因此，即使陳柏惟被罷免，仍是本土陣營政論節目的常客，仍有非常多粉絲支持他。

黃揚明指出，退黨問題不出在陳柏惟身上。他解釋，當陳柏惟成為基進黨創黨以來的首位公職，其明星光環早已超越全黨，但基進黨卻不願意讓陳柏惟主導政黨，連陳柏惟團隊成員欲參選，基進黨都不願意提供公平的提名機會，一次又一次的事件讓陳柏惟的退黨從想法化為行動。

黃揚明認為，陳柏惟在本土陣營的光環，早已超越台灣基進。陳柏惟被罷免後這半年多來與民進黨的互動，更早已超越他與基進黨的互信。未來如無意外，陳柏惟很快就會再次以本土陣營的角色在台中政壇嶄露頭角。年底議員選戰包含台中、高雄的「陳家軍」表現，將是陳柏惟未來參戰的參考指標。他直言，不必擔心陳柏惟的未來，他在政壇相當搶手。

黃揚明表示，「基進」是站在「基本又進步」的立場，致力於從根本結構上解決台灣在政治、社會與經濟層面上的不平等現象。然而，基進黨看似進步的論述，黨務運作卻未如此，僅剩本土意識形態的魂魄。

黃揚明進一步說，基進黨前身是「基進側翼」，2016年才轉型政黨「台灣基進」，但黨主席都還是同一人。凡一人把持單一政黨太久，政黨都不會長遠，尤其領導者的魅力、領導力都遠不如黨內其他優秀人才。從此便知「基本又進步」，也許只是口號而已。

黃揚明指出，在陳柏惟開一槍後，要觀察的是在年底選後是否有更大規模的出走潮，而基進黨的命運，屆時就可蓋棺論定。