黃珊珊擁資源反成「包袱」、陳時中欠選民交代　地方里長談北市三腳督

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

政治中心／台北報導

各政黨積極佈局年底市長選舉人選，首都台北市成為兵家必爭之地，獲國民黨徵召的台北市長參選人蔣萬安已開始勤跑地方，台北市副市長黃珊珊檯面上稱「市政優先」但私下鴨子划水，而民進黨則由衛福部長陳時中呼聲最高。面對首都之戰三腳督局面，大安區民炤里長周暉泰認為，陳時中應先想辦法解決大眾對防疫工作上的疑慮。

蔣萬安自5月中旬獲得國民黨徵召後，開始積極扮演「母雞」角色，除了勤跑地方行程之外，也不斷與同黨議員參選人同台、拉抬聲量，並陸續提出人口對策辦公室、青銀換居等政見，以及公布競選主視覺。

民進黨六都市長採黨主席提名方式，有意參選的無任所大使林佳龍日前提出，大台北首都圈12大市政願景的「Taipei Plus」願景計畫；而衛福部長陳時中目前遲未表態參選，但自確診後就逐步淡出指揮中心，外傳7月將獲黨內提名參選。

而擁有行政資源的台北市副市長黃珊珊，原訂5月議會總質詢結束後要辭職投入選戰，但因為碰到本土疫情升溫，造成無法離開崗位，疫情期間積極視察篩檢站、疫苗接種站等防疫第一現場，加上透過與台北市長柯文哲召開的防疫記者會提升曝光度與民調，進而捲入行政不中立爭議，預計8月底台北市城市博覽會開幕後請辭。

▲民炤里里長周暉泰。（圖／翻攝自民炤里里長周暉泰臉書粉專）

面對台北市長選舉呈現三腳督局面，大安區民炤里長周暉泰接受《東森新媒體ETtoday》電訪時認為，蔣萬安目前尚未到民炤里的活動，不過當地里民並無特別評價，相信蔣萬安只要表現出承接市長工作的誠意與能力，大家都願意給予機會，但也希望蔣萬安盡快提出多一些政見。

周暉泰舉例，自己個人較重視排水系統，現在極端氣候緣故，台北市常有強降雨情形，但目前排水系統保護標準為每小時78.8 mm，已經不足以因應，認為參選人應提出因應未來極端氣候的政見。

綠營部分，周暉泰坦言，由於陳時中尚未離開指揮官崗位，目前地方民眾多數是對防疫工作上提出建言，比較少談選舉話題，包括最早以前的口罩國家隊、疫苗預約、快篩等爭議，不論是庫存夠不夠、取得方式容不容易，地方都有些小小反應，或許大家覺得必須要負起責任，且當初應先超前部署。

不過，周暉泰也表示，陳時中從一開始至今都沒有明確表態參選，在地方上也沒有太多動作，僅只有在工會或社團活動看過本人，較少出席里民活動，所以覺得現在表態參選恐有些太晚，或可像黃珊珊一樣「未表態卻動作明顯」，而蔣萬安自5月被提名後也開始有動作，「或許指揮官忙於防疫工作，所以對市政上比較沒密切接觸。」

周暉泰提及，陳時中應擺脫疫情造成的負面影響，儘管有點「非戰之罪」，但至少要將防疫工作表現交代清楚，解除外界的疑慮，並開始著手解決城市問題。

至於「柯文哲接班人」黃珊珊，周暉泰指出，黃珊珊優勢是現任副市長，擁有足夠行政資源與經驗做事，但也反而有了「包袱」，包括現在講出來的所有政見，都會被民眾質疑「為什麼現在不做」。