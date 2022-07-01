競選LOGO疑抄襲惹議　蔣萬安「勿混淆視聽」：如何表達價值才重要

▲蔣萬安台北市長競選標語、LOGO發布記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

代表國民黨參選台北市長的蔣萬安，昨日公告競選口號跟主視覺，主打「你+台北，就是無限」，卻被傳出也想選台北市長的林佳龍認為，是抄襲他的概念，連歌手謝和弦也認為，蔣萬安的主視覺Logo和日前鴻海科技日（HHTD21）的主視覺Logo一模一樣。對此，蔣萬安回應，如何透過Logo表達自己的理念跟價值，才更為重要。

蔣萬安今（1）日一早到內湖梘頭福德祠參拜，對於外界認為他的主視覺logo有抄襲之嫌，他表示，Gogoro、鴻海都是優質企業，他們也都在追求無限發揮的可能，選擇一樣的符號，就是想要展現無限的概念。

蔣萬安認為，如何透過設計賦予它的意涵跟權勢，這才是更佳的重要，表達自己設計的理念跟價值。競選logo就是透過多重線條，呈現台北的運動、靈活、活力，繽紛的色彩是代表豐富、多元，「＋」則是串連台北市民的每個人、每個里。

蔣萬安強調，不要再混淆視聽，只要記住「你＋台北就是無限」就好了。

蔣萬安昨日發布競選辦公室LOGO及競選口號「你＋台北就是無限」。蔣萬安表示，過去8年來，相較其他五都急起直追，台北的發展呈現「龜速」，市容老化、人口移出，與青年的期待有著強烈反差，他承諾若當選一定會帶領台北重返榮耀。

