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社會 社會焦點 保障人權

遊南橫衰遇恐怖落石！砸穿前擋破大洞　副駕女手腳遭擊中急送醫

記者賴文萱／高雄報導

近來不少民眾愛衝南橫遊玩，不過，日前60歲的吳姓男子開車載著妻子出遊，駕車行經桃源區台20線臨105便道16.2公里處，突遭落石擊中前擋風玻璃，坐在副駕駛座的吳妻慘遭擊中，右手、右腳全受傷，吳男緊急向六龜分局梅山派出所請求協助，所幸吳妻無生命危險。

▲▼南橫「籃球大巨石」恐怖砸車！擋風玻璃裂成蜘蛛網，副座女遭擊中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲南橫「籃球大巨石」恐怖砸車，擋風玻璃裂成蜘蛛網。（圖／記者賴文萱翻攝）

吳男利用假日，駕車與妻子出門旅遊，自東部遊玩後借道南橫，準備返回屏東，6月27日11時許行經天池，瞬間砰然巨響，一顆堪比籃球大小的落石砸進車前擋風玻璃，玻璃瞬間如蜘蛛網般碎裂。

▲▼南橫「籃球大巨石」恐怖砸車！擋風玻璃裂成蜘蛛網，副座女遭擊中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲南橫「籃球大巨石」恐怖砸車，副座女遭擊中，右手、右腳全受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

坐在副駕駛座的59歲的妻子陳女因遭落石擊中，右手、右腳受傷，以腳部傷勢較為嚴重，所幸無生命危險。吳男隨後立即向警方請求協助，受損車輛後由救援車輛拖吊下山，吳姓夫婦自行前往就醫。

六龜分局長陳膺方表示，山區道路隨時有危險發生，且近期汛期來臨時有午後雷陣雨，山聒視線不佳，請用路人盡量避免上山，如行駛本轄道路，應集中精神、提高警覺，並遵守交通規則減速慢行、注意車前狀況、靠右行駛，彎道、易有落石路段及路幅狹窄處勿停車、快速通過，確保行車安全。

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