林益世隱匿6300萬財產挨罰800萬　敗訴確定！關鍵原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

行政院前秘書長林益世2010年間擔任立委時，收受爐渣業者、地勇公司負責人陳啟祥6300萬元款項，卻沒有據實申報財產，被監察院依法裁罰400萬元（2010年和2011年分別裁罰2次）。林益世提告請求撤銷罰鍰，去年敗訴，他不服提出上訴，但昨日（6月30日）被最高行政法院裁定駁回，原因是裁罰並未超過最高罰鍰額度，全案確定。

▲林益世（左前白襯衫者）2次財產申報不實各挨罰400萬元。圖為林益世2018年9月28日上銬發監的畫面。（圖／ETtoday資料照）

林益世2010年擔任第7屆立委時，收受陳啟祥6300萬元等多筆款項，卻沒在2010年和2011年依法據實申報財產，反而交給母親沈若蘭、妻子彭愛佳保管或租用銀行保管箱藏匿，直到他在2012年6月26日向當時最高檢察署特偵組自首，整起事件才被揭發。

監察院認為，林益世2次未據實申報財產，依《財產申報法》各裁罰400萬元罰鍰。林益世不服，分別對這2次裁罰提起行政訴訟抗罰，主張自己並非故意隱匿財產為不實申報，僅構成情節較輕的違章情形，依法可處6萬元以上、120萬元以下罰鍰，而非故意隱匿行為的罰鍰上限400萬元。

不過，2011年未申報部分已敗訴。而審理2010年未申報部分的台北高等行政法院更一審合議庭認為，公職人員財產申報制度，目的是端正政風，確立公職人員清廉作為與建立公職人員利害關係的規範，公職人員借他人名義隱匿自己所控制的財務內容，或以其他手法增加財務資訊解讀的困難度，屬於故意隱匿財產行為、妨害人民知的權利，有加重處罰的必要。

合議庭指出，林益世將這筆鉅款交給母親及妻子保管、藏放，違反當時擔任立委有據實申報財產、以供人民檢驗的義務，監察院裁處法定最高罰鍰額度400萬元，於法有據，於是判他敗訴。林益世不滿判決結果，決定提出上訴。

最高行政法院經審理也認為監察院裁罰並無違誤，最終在今年6月30日裁定駁回上訴，全案確定。