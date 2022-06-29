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社會 社會焦點 保障人權

藍委佔立院發言台被綠委「勾頸拖行」　檢：言論免責保障

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 吳秉叡鎖喉洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍委洪孟楷和綠委吳秉叡前年因監察院長人事案，爆發肢體衝突，洪遭吳鉤頸拖行。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院2020年審查監察院長陳菊人事案時，國民黨立委洪孟楷占據主席台癱瘓議事，與民進黨立委吳秉叡發生肢體衝突，洪不滿遭吳以手臂勾頸拖行，2人互控強制罪，台北地檢署調查後認為，當時2人各自捍衛政黨立場，為表達政治立場而發生衝突，屬於政治性意識杯葛行為，受立法委員言論免責權保障，29日將兩人都處分不起訴。

吳秉叡提告指控，2020年6月29日上午11點左右，國民黨立院黨團為了杯葛總統提名監察院長陳菊人事案，強行占據主席台，其中洪孟楷等人陸續與立場不同的立委發生拉扯、推擠，使其他立委無法行使職權；洪孟楷則控告吳秉叡故意以背部阻擋、壓制洪回到主席台，還以手臂從後方勾住他的頸部向後拉扯、拖行倒地。

對於洪孟楷指控勾頸拖行成傷部分，吳秉叡坦承當時是因為主席台被佔據，民進黨團就是要處理，但他沒有要傷害洪的意思，只是因為要排除議場障礙，難免會有拉扯，目的是要讓立法院順利開會，洪孟楷則具狀撤回傷害告訴。

至於雙方互控妨害自由的強制罪部分，檢察官勘驗媒體及國民黨團現場直播錄影，當時議場主席台的確附近多為國民黨籍立委佔據，議事中斷，吳秉叡等民進黨立委進入議場後，發生推擠拉扯，場面混亂，但這是因為不同黨派立委對人事案的意見不一，所以發生肢體衝突。

檢察官認為，縱使洪孟楷有阻擋議案進行，吳秉會也為了排除會議障礙，而有勾頸拖行等激烈行為，也都是2人為各自不同政黨立場，為表達政治意見所為，難認2人主觀上有妨害對方或其他立委行使職權的不法犯意，不構成強制罪。

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