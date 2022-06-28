陳菊率隊巡察國家衛生研究院　監委關注快篩試劑一劑難求

▲監察院社會福利及衛生環境委員會巡察國家衛生研究院疫苗研發中心。（圖／監察院提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院社會福利及衛生環境委員會27日率隊巡察國家衛生研究院，了解感染症與疫苗研究環境設施，實地巡察生技與藥物研究所「藥物化學實驗室」、生醫工程與奈米醫學研究所「MRI影像實驗室」及「AI實驗室」。

監察院下午發布新聞稿說明，監察院長陳菊、監察院副院長李鴻鈞與監察院社會福利及衛生環境委員會召集人蕭自佑27日偕同監察委員等11人，前往衛福部主管的國家衛生研究院，隨後聽取業務簡報並進行綜合座談。

蕭自佑表示，國衛院始於1988年中研院院士會議構想，在1996年1月正式成立，目前常規的預算，雖然僅約是中研院的4至5分之1，但國衛院不僅是研究單位，還包含產業機構並外包研究計畫，需要發展出自身的特色。

監察院指出，參加巡察的監委關注兒童醫療問題，建議成立與兒童、青少年醫學及健康福祉有關的研究中心，有人則提出應重視跨機構間的整合與合作、產學合作的成果如何展現、「住院醫師納入勞保」應一併納入西醫師人力評估探討、優化兒童及少年群體之醫療照護等。

另外，還有監委提出人才結構是否偏重科技方面、新冠肺炎快篩試劑早已完成技轉，卻仍發生一劑難求的問題、開放健康醫療資料予產學研發應注重個人隱私保護等議題，請國衛院妥處重視。

國衛院長梁賡義回應，國衛院已經漸漸確定成為「任務導向」的機構，未來因應國家的需要，將會隨時調整工作內容，完成國家所賦予的任務。

監察院說明，本次巡察計有陳菊、李鴻鈞、蕭自佑，以及監察委員王幼玲、田秋堇、林郁容、紀惠容、范巽綠、葉大華、趙永清、蘇麗瓊等11人。

▼監察院社會福利及衛生環境委員會巡察國家衛生研究院，聽取業務簡報並交換意見。（圖／監察院提供）

