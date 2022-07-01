　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

拜登：美國近日將宣布　再給烏克蘭「8億美元」武器

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登表示，將再提供8億美元的武器給烏克蘭。（圖／路透） 

文／中央社

美國總統拜登6月30日表示，華府將在「未來幾天內」宣布加碼提供至少價值8億美元（約新台幣240億元）的武器給烏克蘭。烏克蘭正在對抗俄羅斯侵略。

法新社報導，拜登（Joe Biden）正在西班牙首都馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）高峰會。他在場邊對記者表示，美方「有意宣布再提供8億多美元」的防空系統、火砲、反砲擊系統和其他武器給烏克蘭。

路透社報導，拜登還說：「只要有必要，我們將會一直支持烏克蘭。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
精液恐是猴痘感染媒介！專家研究結果曝光
攸關錢包！「3大新制」7月上路　優惠、抗漲一次看懂
月經來「6種水果」可多吃！婦科醫激推
台積電狂跌！2公司砸9674萬買進166張進場　被套在半山腰
江宏傑42歲美女姊姊仍單身　擇偶條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

拜登：美國近日將宣布　再給烏克蘭「8億美元」武器

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」 點火後產生異常

紐時：為對抗中俄　北約徹底轉型、大秀肌肉

福建艦後再建更多航母？　陸國防部：考慮國安需要及裝備技術發展

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

JKF女郎華西街拍片遭咆哮　怪男拿椅恐嚇：她瞪我欸

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

保安警擊敗屁孩第1視角　鄭文燦揭驚險過程！

街頭強力執法「全民狂讚」　警速頒保大英雄破案獎金

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

拜登：美國近日將宣布　再給烏克蘭「8億美元」武器

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」 點火後產生異常

紐時：為對抗中俄　北約徹底轉型、大秀肌肉

福建艦後再建更多航母？　陸國防部：考慮國安需要及裝備技術發展

他公審國軍軍車「竟買特斯拉」：預算都花在這了　反被一票網洗臉

KDF帝王命令艾希中斷T1 24連勝...Teddy：我們參考歐洲的組合

拜登盼繞過參議院「阻撓議事」規則　讓國會立法保障墮胎

打赤膊照在G7遭嘲諷　普丁：他們露胸才令人作嘔

107.2萬起！Honda「喜美e:HEV」歐規售價、規格出爐

感情總處於模糊狀態　這三星座曖昧不一定愛上你

拜登：美國近日將宣布　再給烏克蘭「8億美元」武器

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」 點火後產生異常

恩恩爸深夜宣布「將提出國賠」！嘆錢不是重點：要政府承認錯誤

勇士與兩球員說再見！他才創歷史　格林點名快艇是最大威脅

刺青毒犯被警棍砸頭爆血　網看「90秒執法片」超嗨

軍武熱門新聞

紐時：為對抗中俄　北約徹底轉型、大秀肌肉

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」

拜登：美國近日將宣布再給烏克蘭8億美元武器

漢翔：至2026年可交付空軍共66架

福建艦1130近防炮首採相控陣雷達

大陸可能開建第四艘航母？　國防部正面回應

北約正式邀請芬蘭、瑞典加入　將置於美國核保護傘

前美國防部官員曝「俄名聲將長期受損」：俄軍很爛

弓三飛彈進駐！　強化首都台北空防

烏飛官認為F-16比較有用　打槍美國無人機

澤倫斯基：抵抗俄軍月耗50億美元

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

中國航天科工203所：完成電磁脈衝試驗任務

更多熱門

相關新聞

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」

五角大廈：高超音速飛彈試射「再度失敗」

五角大廈指出，6月29日在夏威夷試射「高超音速飛彈系統」，因為點火後產生異常，以失敗告終。但聲明中並未提供測試的進一步細節，只提及仍有信心，會達成從2020年代初起部署攻擊和防禦性高超音速飛彈的目標。

紐時：為對抗中俄　北約徹底轉型、大秀肌肉

紐時：為對抗中俄　北約徹底轉型、大秀肌肉

拉脫維亞總統：俄獲勝　會激勵中國做類似的事

拉脫維亞總統：俄獲勝　會激勵中國做類似的事

78%美國人認為：拜登施政走錯路

78%美國人認為：拜登施政走錯路

烏克蘭割地求和民調曝光　專家：俄國會贏

烏克蘭割地求和民調曝光　專家：俄國會贏

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

桃花來了！4星座下半年瘋狂被追　脫離母胎單身

新垣結衣疫情後「最想來台灣」！

台積電狂跌！2公司砸9674萬買進166張進場被套牢

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

快訊／台鐵1841車次區間車發生死傷事故　上員=竹中路線中斷

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

不爽被分手　男大生性侵小女友遭判刑

食人男連續殺死30女　地下室藏4600塊人骨

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面