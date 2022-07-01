拜登：美國近日將宣布　再給烏克蘭「8億美元」武器

▲拜登表示，將再提供8億美元的武器給烏克蘭。（圖／路透）
文／中央社
美國總統拜登6月30日表示，華府將在「未來幾天內」宣布加碼提供至少價值8億美元（約新台幣240億元）的武器給烏克蘭。烏克蘭正在對抗俄羅斯侵略。
法新社報導，拜登（Joe Biden）正在西班牙首都馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）高峰會。他在場邊對記者表示，美方「有意宣布再提供8億多美元」的防空系統、火砲、反砲擊系統和其他武器給烏克蘭。
路透社報導，拜登還說：「只要有必要，我們將會一直支持烏克蘭。」
▲拜登表示，將再提供8億美元的武器給烏克蘭。（圖／路透）
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美國總統拜登6月30日表示，華府將在「未來幾天內」宣布加碼提供至少價值8億美元（約新台幣240億元）的武器給烏克蘭。烏克蘭正在對抗俄羅斯侵略。
法新社報導，拜登（Joe Biden）正在西班牙首都馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）高峰會。他在場邊對記者表示，美方「有意宣布再提供8億多美元」的防空系統、火砲、反砲擊系統和其他武器給烏克蘭。
路透社報導，拜登還說：「只要有必要，我們將會一直支持烏克蘭。」
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