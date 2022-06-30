烏克蘭「割讓領土求和」最新民調曝光　專家分析俄羅斯會贏

▲民調顯示，烏克蘭超過8成的民眾反對割地求和。（圖／英國國防部）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭至今已超過4個月，全球各國已出現「烏克蘭疲勞」的狀態，甚至認為烏克蘭應該割地球和。不過《華爾街日報》近期公布的民調卻顯示，超過8成的烏克蘭國民反對割地求和。另外還有軍事專家分析，戰爭最後的結果將會是俄羅斯獲勝。

根據《華爾街日報》公布的民調結果，89%的民眾反對烏克蘭割讓2月24日開戰至今，被俄羅斯所佔領的領土，81%的民眾反對割讓2014年被俄羅斯所佔領的克里米亞，以及頓巴斯分裂勢力佔領區。

退役美國陸軍中校、華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）資深研究員戴維斯（Daniel L. Davis）投書分析網站「1945」表示，在歷史上決定戰場上贏家和輸家的每一個可衡量的指標中，烏克蘭都處於嚴重「赤字狀態」。

戴維斯指出，包括俄羅斯空軍的每日出動率為300架次，烏克蘭空軍為5架次，俄軍火砲優勢達20比1、火砲與火箭彈藥優勢為40比1。

▲俄軍各項火力目前都在烏軍之上，客觀條件顯示俄軍會贏。（圖／路透）



戴維斯認為，完全可以理解，烏克蘭人民憎恨普丁對他們的國家所做的一切，他們想要將每一個俄軍趕出國土完全合理，但是，對於西方來說，必須持續提供足夠的武器，才有拯救烏克蘭人的希望，但是當期待的大規模軍援，顯然沒有到來時，就是殘酷地保持一個極不可能實現的希望。

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）也於29日警告，俄羅斯總統普丁仍想要奪取烏克蘭大部分領土，但其軍隊元氣大傷，恐怕只能在短期內取得些微進展。

根據海因斯說法，美國情報機構提出3大可能情況，最可能發生的是痛苦消耗戰，俄軍會「取得緩慢進展，但沒有突破。」其次是俄軍取得重大突破，或者烏克蘭成功穩定前線局勢，並且獲得微幅進展，可能地點為俄軍把持的赫爾松（Kherson）或者南部其他城市。

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