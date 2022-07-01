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揪團抽大稻埕「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲「黑松C＆C」招待粉絲FUN玩暑假

▲▼ 暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲最潮的黑松C&C氣泡飲，近日與知名老屋旅宿「大稻埕OrigInn・Space」合作，從門面就可以看出亮黃活潑的夏日氣息！（圖／黑松C&C提供，下同）

消費中心／綜合報導

放假要去哪裡玩？不如就揪團來大稻埕的airC&C風格民宿爽玩一波吧！近期「黑松C&C氣泡飲」祭出超狂夏日企劃，與全台第一間進駐古蹟的文青旅宿「大稻埕OrigInn・Space」合作，霸氣包棟打造期間限定的「airC&C風格民宿」且主打「揪團FUN暑假」！不僅幫老屋旅宿換上夏日風格，變身成全台獨家「C&C品牌風格民宿」，整棟民宿還處處充滿設計巧思、超級好拍，就連玩的跟吃的也都準備得超齊全，不用九天玄女指定，絕對是今夏人氣爆表的熱門打卡點無誤！想成為天選之人，得到「免費包棟入住」的機會？或是想先知道哪裡必拍必玩，搶先規劃好進攻路線？繼續滑下去就知道！

這個必拍！
一踏進airC&C風格民宿，隨處可見「黑松C&C」活力滿滿的朝氣亮黃元素！超亮眼的airC&C招牌，讓人也想在家裡掛一個，又Chill又有設計感的沙發區，一坐下就放鬆到讓人不想起來，還有在門口就讓人發出少女高八度音的「期間限定飲料販賣機」，更是完成指定任務、免費喝C&C獨家調飲的重要關鍵物！以上種種都是會殺爆手機記憶體的打卡點，儲存空間一定要先清空才能來！

▲▼ 暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲▼7/1起一樓空間即開放民眾參觀！坐在沙發擺拍，或是操作酷炫的飲料販賣機，怎麼拍都是這個夏天吸讚率最高的美照！

▲▼ 暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲▼ 暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

順道一提，對於能住進民宿的天選之人來說，晚上的一樓沙發區還會華麗變身成主題遊樂區，品牌貼心配備的投影機和疊疊樂、大撲克牌等桌遊，甚至還有Switch，就是要讓大家爽快FUN假！

這個必拍！
一樓大廳的專屬C&C吧檯，不只好拍，更有4款以含真實果汁的「C&C檸檬／葡萄氣泡飲」為基底的C&C專屬特調！以「C&C檸檬氣泡飲」為底的「夏日檸檬特調」點綴時令香草，打造消暑清爽的風味；「海洋香檸特調」則是帶有柑橘香氣，充滿「眼睛超消暑」的海洋意象，讓身心靈彷彿一秒飛到海灘！

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲炎炎夏日，就靠添加真實果汁的「黑松C&C氣泡飲」趕走暑氣！這次活動現場也有期間限定的C&C專屬特調，完成指定任務就有機會享「好喝又好拍」的免費體驗！

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲炎炎暑假正適合揪朋友來杯「C&C專屬特調」！（從左至右：仲夏夜葡萄特調、海洋香檸特調、夏日檸檬特調、冰雪紫葡特調）

以「C&C葡萄氣泡飲」為底的「仲夏夜葡萄特調」，特別加入新鮮葡萄和清新薄荷，讓葡萄的酸甜更多一抹清香涼爽；「冰雪紫葡特調」除了再添入馥郁芬芳的藍莓與新鮮檸檬汁，還大方加入一勺超清涼冰淇淋，可以自己選擇最喜歡的喝法與層次！每款專屬調飲都為「黑松C&C氣泡飲」注入加倍的沁涼暢快，就是要把屬於夏天的青春與活力、Chill到不行的FUN假感一次催到最滿！

這個必拍！
重點來啦！寵粉包棟免費住的「airC&C風格民宿」共有四個全台獨家風格主題房，分別為「海島主題房」、「台灣Vintage主題房」、「沙龍主題房」和「植物園主題房」，除了保有文青旅宿的復古風情，這次活動還特別為不同主題房添加C&C品牌專屬元素，像是「海島主題房」透過椰子樹霓虹燈、海灘地毯，還有超Ｑ的造型雲朵燈，把整個房間變成超適合放空耍廢「南洋海島沙灘」，讓人想把整個setting直接搬回家！

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲超人氣的「海島主題房」，把大稻埕之旅一秒變成超Chill的「海島假期」！

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）
▲「台灣Vintage主題房」溫馨暖光、木作家具、黃色沙發還有鏤空雲朵燈，滿滿復古時尚！

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▲以藍綠色系打造復古摩登感的「沙龍主題房」，檸檬造型燈條和黃色立燈造型超吸睛！

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）
▲「植物園主題房」以植物為設計，沉浸在「綠意」盎然的空間裡，再阿雜的心情也都煥然一新！

入住時，還會在房間發現獨一無二的超實用驚喜大禮包！包括必喝的C&C氣泡飲，還有C&C涼感巾、野餐墊、透明手提袋、聯華食品零食以及檸檬造型香氛蠟燭。另外還有手作圈正夯的「DIY霓虹燈」，所有材料都備好，跟著說明書做完就能帶回家，做為今夏最值得回味的紀念！

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲▼暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

▲▼驚喜大禮包、入住者專屬mini bar加上DIY霓虹燈體驗活動，消息一公佈就讓網友直呼「黑松C&C」真的寵粉無極限！

▲▼ 暑假,民宿,包棟,揪團,氣泡飲,黑松,C&C,大禮包,大稻埕。（圖／黑松C&C提供）

入住資格搶先曝光！
想住進「airC&C風格民宿」當IG最風光的寵兒嗎！現在只要是年滿18歲以上的在學學生(包含高中、大學專科院校及研究所)，於7/14(四)前揪團6人到活動網站完成卡位任務，就有機會「免費包棟入住」airC&C風格民宿，和朋友們享受最難忘、打卡曬照PO限動都絕對讓大家羨慕的「黑松C&C專屬假期」！

無緣成為幸運入住者也別傷心，1樓的期間限定自販機、大廳沙發區、吧台區，即日起至8/14(日)都歡迎每個人體驗兼拍打卡美照。而且只要完成指定任務，人人都有機會把品牌周邊贈品帶回家，週末更有免費享用C&C限量特調的機會，被黑松C&C盡情寵壞！這個夏天，找個時間來大稻埕逛逛，讓「黑松C&C」滿足一天活力，一起曬活動美照，度過清爽暢快超嗨假期！

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