快訊／新北公布暑假校園活動防疫指引　訪客打2劑疫苗才可入校

指揮中心公布ACIP專家會議疫苗接種決議，包括6個月～5歲幼兒可接種莫德納疫苗，「機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員」可接種第四劑。前台大醫林氏璧今（28日） 在臉書上表示，有不少醫事人員請教「到底該不該打第4劑？」他給出個人看法。