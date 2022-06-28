快訊／新北公布暑假校園活動防疫指引　訪客打2劑疫苗才可入校

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）
記者崔至雲／新北報導
暑假即將來臨，新北市今（28）日召開記者會，公布校暑假園活動防疫指引，針對師生防疫提醒，新北市長侯友宜指出，感謝全市教育人員4-6月期間守護本市1464校、50萬名學生健康，暑假期間請師生1.落實勤洗手、戴口罩、遵守個人衛生禮節、2.減少至人潮擁擠、長時間近距離接觸不特定人員之集會活動、3.請家長隨時關心學生外出活動軌跡及健康狀況、4.持續鼓勵師生完整接種COVID-19疫苗等。
▼新北暑期校園防疫指引。（圖／新北市府提供）
▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）
記者崔至雲／新北報導
暑假即將來臨，新北市今（28）日召開記者會，公布校暑假園活動防疫指引，針對師生防疫提醒，新北市長侯友宜指出，感謝全市教育人員4-6月期間守護本市1464校、50萬名學生健康，暑假期間請師生1.落實勤洗手、戴口罩、遵守個人衛生禮節、2.減少至人潮擁擠、長時間近距離接觸不特定人員之集會活動、3.請家長隨時關心學生外出活動軌跡及健康狀況、4.持續鼓勵師生完整接種COVID-19疫苗等。
▼新北暑期校園防疫指引。（圖／新北市府提供）
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