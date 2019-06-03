突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

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▲邰智源一日挑戰模仿6角色，麥克傑克森上身讚「飲料Amazing～」（影／ETtoday）

消費中心／綜合報導

身兼「最老網紅」與「資深藝人」身份的藝人邰智源（邰哥），其所主持的《木曜四超玩》成為第一個突破百萬訂閱的網路綜藝節目，廣受網友歡迎。然而，搞笑無極限的邰哥，最近還拍攝C&C氣泡飲廣告，挑戰一日模仿6個角色，每個角色都演得唯妙唯肖，讓人看了忍不住大笑，直呼實在太厲害了！

▲邰智源在一分鐘內扮演五大活力巨星。（圖／取自影片，下同）

總是帶給大家快樂的邰智源，因網路節目《木曜4超玩》中的「一日系列」單元再度翻紅，也是許多忠實觀眾固定線上收看的節目。而他這次幫C&C氣泡飲拍攝廣告，更是發揮以往堅強的模仿實力， 史上第一次挑戰一人身兼6個角色，甚至在一分鐘內扮演五大活力巨星，包含渡邊直美、Michael Jackson、李小龍、瑪麗蓮夢露，還有他自己本人。

其實，這次是邰智源久違的模仿表演，對他來說整個過程就像在跟巨星致敬般，比一般的模仿表演更有意義。而這次飾演的6個角色，也對邰哥演技與體力大考驗，拍攝時間超過20小時，每個角色都要發揮從沒活力到有活力的樣貌，C&C添加維他命C，滿足一日活力，讓邰哥拍攝一整天仍然活力滿滿。

而這次飾演的6個角色，每個都讓邰哥很有感覺，不論是麥克還是李小龍，甚至這次還模仿了C&C氣泡飲上一個代言人日本喜劇女星渡邊直美，尤其頭髮造型更是超像本尊，讓邰哥特別喜歡，直呼造型實在太卡哇易，很想直接穿去日本找真的渡邊直美。至於拍攝瑪麗蓮夢露時，邰哥還要穿上高跟鞋，讓他都不知道要怎麼走路，直呼敬佩所有能穿高跟鞋的女生們。

對於這次拍攝的廣告，邰智源也信心滿滿說：「這支廣告推出去大家一定會很喜歡，尤其年輕人會覺得很好笑，一定會深植人心！」另外，他也提到之前從沒喝過C&C氣泡飲，但喝過後覺得很好喝，甚至他還大唱C&C氣泡飲廣告主題曲，「you&me&he&she ～ everybody c&c ～ C YOUR BEST ！」除了模仿五大活力巨星外，在廣告裡面還出現了驚奇角色「馬來貘」，到底他們會有什麼有趣的表現，後續也請期待C&C、邰智源跟馬來貘在這個夏天擦出的有趣火花！