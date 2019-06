突擊C＆C拍攝現場撞見野生麥可　邰智源一日挑戰模仿6角色超狂

<br>

消費中心/綜合報導

身兼「最老網紅」與「資深藝人」身份的藝人邰智源(邰哥),其所主持的《木曜四超玩》成為第一個突破百萬訂閱的網路綜藝節目,廣受網友歡迎。然而,搞笑無極限的邰哥,最近還拍攝C&C氣泡飲廣告,挑戰一日模仿6個角色,每個角色都演得唯妙唯肖,讓人看了忍不住大笑,直呼實在太厲害了!

▲邰智源在一分鐘內扮演五大活力巨星。(圖/取自影片,下同)

總是帶給大家快樂的邰智源,因網路節目《木曜4超玩》中的「一日系列」單元再度翻紅,也是許多忠實觀眾固定線上收看的節目。而他這次幫C&C氣泡飲拍攝廣告,更是發揮以往堅強的模仿實力, 史上第一次挑戰一人身兼6個角色,甚至在一分鐘內扮演五大活力巨星,包含渡邊直美、Michael Jackson、李小龍、瑪麗蓮夢露,還有他自己本人。

其實,這次是邰智源久違的模仿表演,對他來說整個過程就像在跟巨星致敬般,比一般的模仿表演更有意義。而這次飾演的6個角色,也對邰哥演技與體力大考驗,拍攝時間超過20小時,每個角色都要發揮從沒活力到有活力的樣貌,C&C添加維他命C,滿足一日活力,讓邰哥拍攝一整天仍然活力滿滿。

而這次飾演的6個角色,每個都讓邰哥很有感覺,不論是麥克還是李小龍,甚至這次還模仿了C&C氣泡飲上一個代言人日本喜劇女星渡邊直美,尤其頭髮造型更是超像本尊,讓邰哥特別喜歡,直呼造型實在太卡哇易,很想直接穿去日本找真的渡邊直美。至於拍攝瑪麗蓮夢露時,邰哥還要穿上高跟鞋,讓他都不知道要怎麼走路,直呼敬佩所有能穿高跟鞋的女生們。

對於這次拍攝的廣告,邰智源也信心滿滿說:「這支廣告推出去大家一定會很喜歡,尤其年輕人會覺得很好笑,一定會深植人心!」另外,他也提到之前從沒喝過C&C氣泡飲,但喝過後覺得很好喝,甚至他還大唱C&C氣泡飲廣告主題曲,「you&me&he&she ~ everybody c&c ~ C YOUR BEST !」除了模仿五大活力巨星外,在廣告裡面還出現了驚奇角色「馬來貘」,到底他們會有什麼有趣的表現,後續也請期待C&C、邰智源跟馬來貘在這個夏天擦出的有趣火花!