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美國首位非裔女大法官　傑克森宣誓就職

▲▼ 美國聯邦參議院確認51歲的傑克森（Ketanji Brown Jackson）將成為史上首位擔任聯邦最高法院大法官的非裔女性。（圖／路透） 

▲51歲的傑克森成為美國史上首位擔任聯邦最高法院大法官的非裔女性。（圖／路透）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

傑克森（Ketanji Brown Jackson）今天宣誓就職，成為美國首位非裔女性大法官。而在她締造歷史之際，占多數的保守派大法官們正在展現自身力量，做出重大裁決。

美國聯邦最高法院保守派占6席，自由派占3席。51歲的傑克森加入後並未改變這種態勢。

任職27年、現年83歲的自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）1月下旬宣布，將在最高法院目前庭期結束時退休，讓拜登獲得提名遺缺的第一個機會，但他仍無法改變最高法院的意識形態平衡。原為院內最高齡大法官的布雷爾今天正式退休。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）在宣誓典禮上，代表最高院成員歡迎傑克森加入。

傑克森是最高法院1789年創立後第116位大法官，也是史上第6位女性和第3位非裔人士大法官。

她畢業於哈佛法學院，曾經擔任布雷爾書記官，在法律界擁有廣泛經驗，曾任聯邦上訴法官、聯邦地區法院法官、美國量刑委員會（U.S. Sentencing Commission）成員，也曾擔任聯邦公設辯護人。

聯邦最高法院6天前剛推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決。

路透社/易普索（Ipsos）本週民調發現，最高法院推翻墮胎權後，57%美國人對最高院持負面觀感，與本月稍早差異甚大，當時持正面觀感的人以些微差距占多數。

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