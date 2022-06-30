新北產業論壇緊扣「數位、金融、智慧製造」　3區域發展藍圖曝光

▲新北市政府副秘書長張其強致詞。（圖／新北市政府經發局提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市政府經濟發展局今（30）日舉辦「新北一金二造三區域產業發展」論壇。經發局指出，論壇聚焦新莊、林口、八里等三區域未來發展，依金融科技數位創新及智慧製造擘畫發展藍圖，為新北產業未來黃金10 年榮景架構前進指標。

新北市政府副秘書長張其強表示，市府各項政策的推行仰賴各企業的支持，透過「公私合作」讓市府與民間肩併肩推動各項產業創新政策，使政策功效發揮到最大，進一步推動新北產業向前邁進，達到本市經濟繁榮發展成果。除了打造新北優質投資的環境，更重要的是創造高經濟效益和就業機會，讓公私部門的合作更有意義。

▲新北市政府副秘書長張其強(右四)、經發局長何怡明(左四)與論壇與談人合照 。（圖／新北市政府經發局提供）

經發局長何怡明說明，本次論壇圍繞探討「一金二造三區域」產業發展，一金係指打造新莊為數位金融服務的指標重鎮，引進國際企業總部設立，創建「Fintech金融科技園區」。二造則以林口現有的豐沛製造能量及八里海陸雙港優勢，導入數位資訊、人工智慧及物聯網，帶動產業轉型發展為智慧物流及製造的核心重鎮；結合數位創新、企業投資、國際招商促進三區域經濟及產業聚落成形。為加速推動新北經濟發展向上量能，經發局也將攜手地政局，共同推動新莊北側特定產業專用區、林口工一工業區、林口力行段及八里娛樂專用區(特)等土地招商及媒合作業，盼透過公私協力共同開發，共創新北為國際經濟示範城市。

▲(由左至右)高力國際董事總經理劉學龍、新北市政府地政局主秘徐鳳儀、經發局長何怡明、中興工程協理曹以強合影 。（圖／新北市政府經發局提供）

普匯金融姚木川董事長對於金融科技發展則強調，因應後疫情時代的轉捩點，「金融科技加快挹注金融資源」將加速產業成長，而近期更發展出「先買後付」新商業模式，將擴展零售批發商產業效益，零接觸經濟是未來必然趨勢。工研院謝國倫副執行長在智慧製造發展領域規劃中，提及數位軟體科技協助製造產業的發展與轉型，並分享了最新工業研究技術與科技新趨勢，讓各企業更加瞭解未來產業脈動及發展動態。





▲一金二造三區域產業發展論壇吸引眾多業者與會討論 。（圖／新北市政府經發局提供）

市府地政局主秘徐鳳儀表示，近期林口工一工業區即將完成開發，公私協力釋出約67.6公頃產業用地，後續私有土地部分將透過經發局協助進行土地媒合。此外，市府也將持續開發新泰塭仔圳、蘆洲南北側、中和灰等地區，以提供產業所需腹地。高力國際劉學龍董事總經理、中興工程曹以強協理也於會中分享，以新北產業區位特性及區域產業聚落建置的優勢，未來可望推動新北成為北台灣產業領導指標示範區。

經發局補充，新北市具備交通機能完善，並擁有豐沛人力資源等產業發展的利基點，更能有效鏈結推動產業發展及建構產業聚落。期盼透過本次論壇解析新北產業現況及擘畫未來發展藍圖，強化企業投資動能挹注新北，共同攜手企業創造更多產值與就業機會。市府未來將持續推動「招商一條龍」服務，協助企業排除投資障礙，讓企業更有信心在新北安心投資。