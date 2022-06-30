恩恩案「林楚茵搞烏龍」被打臉　徐巧芯批未道歉：抹黑了就跑





▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委林楚茵質疑新北市府在處理恩恩案的通聯資料上造假，但中央流行疫情指揮中心則澄清是因工作人員誤貼所釀的誤會。對此，國民黨台北市議員徐巧芯批評林楚茵連道歉都沒有，「就這樣抹黑了就跑」，讓人覺得這段爆料錯誤根本故意的，不用負責任，甚至把追求真相的過程搞成政治攻擊。

林楚茵日前指出恩恩案通聯紀錄中，「明明晚間7時21分才上救護車，為何會通報指揮中心晚間6時37分就在ICU救治？」林遂質疑新北市府造假，而恩恩爸也呼籲衛福部疾管署（CDC）應公布新北市衛生局提供的時序表，以助釐清真相。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥28日說明，4月15日恩恩案媒體報導當天，指揮中心就向新北市了解過程，新北市有說「4月14日18點37分醫院通報2歲男童為確診個案，目前於ICU病房由醫院全力救治中」，但工作人員製作4月16日記者會表格時，直接整段貼過去，「目前」才被誤會是指4月14日，實際上應是4月15日的當下。

對此，徐巧芯29日在臉書表示，前幾天她錄製政論節目，就遇到民進黨的立委批評新北市政府向指揮中心「造假」時序，導致指揮中心判斷失誤，但自己當下檢查了4/16陳時中記者會的內容，「沒發現哪邊造假（當天記者會陳時中根本沒有說18:37恩恩已經在醫院救治）」，當場向民進黨立委提出質疑。

徐巧芯說，結果現在證明，「新北市時序造假」事件根本是烏龍假爆料，連指揮中心都出面澄清，可是當初爆料的立委連道歉都沒有，就這樣抹黑了就跑。

徐巧芯表示，身為台北市的議員，非常清楚，在指揮中心的政策混亂之下，今年4、5月時，雙北疫情水深火熱，出現床位不夠、基層人力緊繃的問題。自己也接過很多民眾的緊急陳情，不一定能夠馬上接通電話，所以完全理解，這種事情發生，家屬一定又氣又急，地方政府當然有負責。

徐巧芯說，但「造假時序」的指控是更加嚴重的，林楚茵爆料以後，指揮中心出來說明，根本只是自己的同仁整理表格時「貼錯」，而這個來自中央的錯誤，竟然變成了民進黨跟部分綠營政論節目利用錯誤資料抹黑他人的工具。

徐巧芯批評，目前沒有任何當時胡亂指控的人說一句「不好意思，我們搞錯了」，讓人覺得這一段爆料錯誤根本是故意的，反正打了就跑，不用負責任，甚至把追求真相的過程搞成政治攻擊，實在令人遺憾。