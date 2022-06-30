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6歲孫來不及長大！三重惡火2死悲傷招魂畫面曝　堅強嬤身影惹鼻酸

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市三重區大同南路172巷一棟3樓透天厝昨（29日）凌晨0時許發生火警，消防人員抵達現場時，2樓已被火舌吞噬，現場還傳出爆炸聲響。大火造成屋主一家四口2死1傷，只有住在1樓的阿嬤順利逃生，今阿嬤與法師到現場悲傷招魂，孫子順利招魂，阿嬤全程不發一語，法事結束後和親友通電話說「女兒還在加護病房」，最後阿嬤獨自一人離去背影惹人鼻酸。

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲三重惡火造成2死，堅強的阿嬤（中）與法師在現場招魂。（下圖同／記者陳以昇攝）

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

起火的透天厝裡面住著一家四口，分別為葉姓屋主（阿公）、屋主太太（阿嬤）、女兒、孫子，29日凌晨0時許突然發生火警，火舌不斷從2樓鐵窗竄出，現場甚至還傳出爆炸聲響，阿嬤逃出火場後立刻向鄰居求助，並通知消防隊火場裡還有3人受困。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，由於屋子2樓有大量木製裝潢，救護人員抵達時，2樓已陷入全面燃燒，加上起火的位置正好是逃生的位置，受困的3名住戶只好全部往3樓逃難，只有平常住在1樓的阿嬤順利逃生。

經消防隊設置水線搶救，火勢在0時25分獲得控制，0時29分撲滅，入內搜救時，於3樓臥室救出女兒（27歲）及孫子（6歲），接著在後陽台的水塔旁救出阿公（57歲），但3人獲救時已經沒有呼吸心跳，由救護車分別送台北馬偕醫院、三重醫院及台北新光醫院搶救，阿公及孫子經過急救仍因傷重宣告不治，而女兒經搶救恢復呼吸心跳。

今天下午2時許，阿嬤獨自一人與法師在事發地進行招魂，現場可見法師在唸咒之後由阿嬤擲杯，孫子順利牽魂回家，阿嬤獨忍傷悲全程不發一語，法事結束後，阿嬤在現場和親人通完電話後，和對方說「女兒還在加護病房」，最後就獨自離去，場景惹人鼻酸。據了解，逝去的阿公今未與孫子招魂，研判是阿嬤跟阿公已離婚，阿公應該交由他家人去招魂。

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

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