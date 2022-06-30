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新北哈客板橋館啟用　「四年五館」超前達標

▲新北哈客板橋館啟用。（圖／新北市文化局提供）

▲哈客板橋館擷取勤勞刻苦、努力開拓的客家精神來構築場域，設置HAKKA Culture展示牆。

圖、文／新北市文化局提供

新北哈客板橋館於今(24)日正式啟用，哈客板橋館是新北市府繼今年初啟用哈客新莊館後，同年度在新北市所成立的第五座優質客家聚點會館，展現市府超前達標的行動力，今日新北哈客板橋館啟用，由新北市政府劉和然副市長代表侯友宜市長出席參加，劉和然副市長表示，客家聚點的建置是市府推廣客家文化的重要政策，侯市長上任來積極推動新北哈客館四年四館建置政策，目的是希望新北市除了三峽客家文化園區之外，能夠在其他都會行政區域建置優質的客家聚點會館，就近提供客家鄉親聚會話家常、上課研習相互交流分享的場所，延伸新北客家文化觸角，串起新聯結，深耕新北客家文化。客家聚點四年五館超前達標，建置數量為全國最多，市府將持續於新北都會行政區域規劃建置客家聚點，讓在地的市民朋友及客家鄉親可以有更深入認識客家的機會，親近客家、了解客家並進而喜愛客家。

▲新北哈客板橋館啟用。（圖／新北市文化局提供）

▲副市長劉和然及與會貴賓們則一同為新北哈客板橋館揭牌，慶祝新北市第五個客家聚點落成。

哈客板橋館為新北市政府客家事務局與新北市政府教育局及新北市板橋區後埔國小跨局處協力合作建置，展現市府團隊重視客家的行動力。劉副市長一到校門口，樂齡中心的長者們即以充滿活力的客家方口獅表演迎接劉副市長，場面熱鬧非凡；於此同時，後埔國小的小朋友們也帶來精彩的客家歌謠演奏，展現學校推展多元文化成果，一同歡迎劉副市長及與會貴賓們一起共襄盛舉舉行哈客板橋館啟用，劉副市長與貴賓一同揭牌啟用新北哈客板橋館，慶祝新北市第五個客家聚點建置完成。哈客板橋館設計理念擷取勤勞刻苦、努力開拓的客家精神來構築場域，並設置HAKKA Culture展示牆，展示各項客家藝術作品供眾人欣賞。

▲新北哈客板橋館啟用。（圖／新北市文化局提供）

▲劉副市長（右二）在客家鄉親的帶領下，體驗製作DIY客家特色美食新丁粄/千金粄。

哈客板橋館結合桐花、藍染、茶、客家花布、油紙傘以及新北三峽客家文化園區圓樓等客家意象主題，呈現客家文化傳承、生命與開創的氛圍及理念，並透過客家情境營造，讓使用者在沉浸式環境中達到認識學習客家，進而參與體驗客家文化，場館內還用了美麗的纏花作品及數座穿著漂亮客家服飾的芭比娃娃佈置。場館內劉副市長藉由客家鄉親的帶領與貴賓及小朋友們一同體驗製作DIY客家特色美食新丁粄/千金粄，從趣味手作中認識並了解客家文化，象徵新北客家文化綿延不絕、代代相傳，也希望新北哈客館可以永續發展，現場充滿歡笑與溫馨。

劉副市長致詞時強調多元場所的重要性，建置客家聚點後，客家鄉親得以和學校師生、校內樂齡中心在地社區長者、新住民學習中心的新住民等相互交流分享、共同合作，彼此相互欣賞共融，共創青銀共榮共好；並表示在學校建置客家聚點，不僅可供學生平常上課使用，也可以讓孩子學習到多元的文化。劉副市長受訪時進一步表示112年已規劃建置新北哈客五股館，客家聚點將持續於新北都會地區規劃建置，延伸新北客家文化觸角，也希望疫情趨緩後，臺灣可以秉持客家人硬頸精神越來越好，讓新北客家文化永續傳承，最後也代表侯友宜市長感謝與會貴賓、市民朋友及客家鄉親長期來對新北客家文化的付出與支持。

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