桃園+3723！市府提醒搭乘大眾運輸可飲食　宴會仍禁逐桌敬酒

▲桃園市今天新增3,723例本土確診個案，市府衛生局長王文彥指出，本週提供長者疫苗接種專案，統計6月27日上、下午與29日上午已接種1萬6,938人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

根據中央流行疫情指揮中心公布，桃園市今天新增3,723例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，市府本週提供長者疫苗接種專案，統計6月27日上下午與29日上午共接種1萬6,938人，顯示長者施打情況相當踴躍；此外，明（1）日起現行戴口罩等防疫政策仍繼續維持，但需特別注意，宴席之間仍不得逐桌敬酒敬茶，如違反上述措施者，將依法裁處並限期改善，請市民留意。

王文彥說，桃園今天新增3,723例本土個案，相較於昨（29）日4,040例，桃園疫情單日下降7.85%，其中65歲以上個案占7.41%、18歲以下個案占21.68%，目前疫情處於收斂期，整體趨勢持續往下。

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▲桃園市本週提供長者疫苗接種專案，籲請長者踴躍接種疫苗，以提升自我保護力。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



王文彥還提及，桃園本週提供長者疫苗接種專案，總計6月27日上、下午與29日上午共接種1萬6,938人，長者施打情況相當踴躍，其中施打第4劑的長者有1萬5,314人，約占接種專案服務人數的90.4%。市府為提升民眾保護力，持續規劃於7月6日提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限年齡（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，皆可前往接種。

此外，王文彥強調，中央流行疫情指揮中心昨（29）日宣布，考量全台已進入大規模流行階段，境外移入BA.4與BA.5病例數持續增加，為兼顧防疫、經濟與社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，綜合評估疫情情勢，明（1）日起現行戴口罩等防疫政策仍繼續維持，除例外情形時可免戴口罩、外出時有飲食需求，得免戴口罩。

另一方面，賣場、超市、市場等公共場域不要求人流管制，也開放試吃；高鐵、台鐵、客運等大眾交通運輸上開放飲食。不過特別需注意是，宴席之間仍不得逐桌敬酒敬茶，如違反上述措施者，將依法裁處並限期改善。

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