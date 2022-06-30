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社會 社會焦點 保障人權

8歲女童接種BNT第二劑3天後昏迷　裝葉克膜仍不治...檢方介入調查

▲桃園市1名8歲女童，6月24日曾接種BNT疫苗第二劑，27日晚間在家中昏迷倒臥地上，家人緊急送醫急救於29日宣告不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市1名8歲女童，6月24日曾接種BNT疫苗第二劑，27日晚間在家中昏迷倒臥地上，家人緊急送醫急救於29日宣告不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名8歲國小女童6月27日上午在家中突然昏倒，家人發現後趕緊送醫急救，醫護人員曾裝置葉克膜搶救，但29日中午宣告急救無效死亡，醫護人員已移除葉克膜；據指出，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，警方已報請桃園地檢署檢察官進行相驗，以釐清真正死因。

檢警調查，目前就讀桃園市某國小的8歲女童，27日上午9時15分在家中突然昏倒且呈現昏迷狀況，家人拍打女童都沒反應，趕緊打電話給119消防局協助，消防人員緊急送往部立桃園醫院急救，院方人員還裝置葉克膜搶救。

但29日中午12時40分女童病況直轉急下，醫護人員急救無效除葉克膜後宣告不治；家人向警方透露，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，不清楚是否與疫苗接種產生不良反應，警方已向桃園地檢署檢察官報請相驗，以釐清真正死因。

對此意外，市府衛生局回應：

（一）8歲女童24日於學校接種B N T疫苗，27日因為發燒向學校請假，上午九點多家人發現女童失去意識，到院前已無呼吸心跳，經過醫院急救使用葉克模，仍於29日宣告不治。
（二）市長第一時間請相關局處成立專案小組，盡力給予家屬最大的協助。
（三）依照目前研究顯示接種疫苗對於新冠肺炎有不錯的保護力，發生不良反應的比率相對很低，呼籲市民朋友還是可以安心接種疫苗。

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