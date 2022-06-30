砂石車撞倒10米路樹　瞬間「擊落」2騎士...驚險畫面曝光

▲桃園市莊姓男子30日上午10時許駕駛大貨車行經桃園區三民路二段時，不慎撞倒約10公尺路樹，桃園警方與消防人員趕抵現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛砂石車今（30）日上午行經桃園區三民路二段時，突然失控撞上路旁約10公尺路樹，路樹瞬間倒下壓傷2名路過女騎士，警消據報趕抵現場，先將2名受傷女騎士檢傷送醫治療，砂石車莊姓駕駛酒測值則為零，至於肇事原因則由警方調查釐清，莊姓男子偵訊後依過失傷害罪嫌移送偵辦。

▲桃園市莊姓男子30日上午行經桃園區三民路二段時不慎撞倒路樹，消防人員幫傷者檢傷包紮，好心路人則幫忙撐傘協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今（30）日上午10時30分許，49歲的莊姓男子駕駛砂石車行經桃園區三民路二段300號前準備倒車卸貨，不慎撞倒長約10公尺的路樹，路樹瞬間傾倒壓傷騎車經過的43歲陳姓女騎士、25歲的莊姓女騎士，路人見狀趕緊將2名女騎士拉出，並報警處理。

▲桃園市莊姓男子30日上午10時許駕駛大貨車行經桃園區三民路二段時，不慎撞倒約10公尺路樹，桃園警方與消防人員現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方到場後先管制路口交通，再通知消防人員到場協助送醫，2名女騎士意識都還清醒，消防人檢視2名女騎士傷勢包紮後送醫治療，警方則對莊姓駕駛與2名女騎士實施酒測，酒測值均為零，後續肇事責任則由警方調查釐清中，警方呼籲駕駛車輛應注意週邊狀況，以免釀成危險。

【更多新聞】

►英雄現身！街頭強力執法逮惡匪「全民狂讚」 警局速頒破案獎金

►「桃園天天樂」業者繳回許可證 全台最後公娼確定走入歷史

►堆高機佔用車道卸貨 騎士閃避不及直接撞上「牙叉斷喉」慘死