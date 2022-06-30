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台南確診+3363名　7月1日起維持現行防疫措施

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，自2022年1月1日至6月29日，台南市累計確診個案人數共252890名，全年齡累計確診百分比為13.65％；已解除隔離227817名、尚在隔離中25073名，7月1日起維持現行防疫措施。

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長說，30日台南市新增3363，可以看到這個趨勢的確是在緩步下降中，依照這樣的速度，應該希望到下禮拜可以降到2千多例，降到3千例以下，市府還是努力在做。確診數的下降、疫情的減緩不會自動到來，全台灣COVID-19的盛行率大概是15.9％，全國是15.9％，台南是13.6％，大概差2.3％，所以我們當然希望台南的疫情要低於全國，如果疫苗覆蓋率高，大家能夠做好自己的保健跟健康的維護，勤洗手、戴口罩的話，我們還是能夠有機會把確診率能夠持續地壓低。

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，台南市自從推出65歲年長者施打第三劑追加劑，或是施打第四劑的疫苗，從6/27開始施打第三劑的疫苗，或者是從5月份第四劑的疫苗開始施打以來，已經有進行施打的，一直到8/31截止有施打第四劑的，都有資格來抽獎，那獎項很好。自從我們開始推出這個方案以來，很多年長者施打的意願也都比較高，我們謝謝這些年長者能夠做了明智的決定，保護自己也保護家人。

黃偉哲指出，5-11歲的孩子開始要放暑假了，30日休業式，7月1日開始暑假，在暑假期間，孩子打疫苗沒有集中到校施打，還是希望家長撥空，在台南打疫苗的平台上預約，因為第二劑施打是很重要的，看到有些新聞，看到一些孩子因為保護力不夠，所以變成MIS-C，變重症，他也很痛苦，也很容易留下後遺症。疼愛孩子的爸爸媽媽都不希望看到這個狀況，所以趕快，已經符合資格的，趕快帶著我們的孩子來施打兒童疫苗。另外，6個月大到5歲這個階段的幼兒，他的疫苗，一旦配發下來，我們馬上就會通知施打，也拜託各位家長帶著孩子施打。目前為止，這些幼兒都還沒有任何的抵抗力， 也沒有任何疫苗保護力，所以說一旦大人傳染給他，是非常危險的，希望大家不要碰運氣，孩子的健康跟生命是非常重要的。所以還是請家長帶著孩子來施打。

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，65歲以上的長者，我們已經，你看我們現在來施打已經有500塊禮券、兩劑快篩，這是一定領的到的，另外還可以參加抽獎，獎項這麼好，我們實施以後打氣有明顯的，施打的意願有提高，所以拜託年長好朋友，能夠趕快來施打。

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局林曉玫科長指出，統計至2022年6月29日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、82.8％、1.3％、68.4％、2.2％，總接種劑次455萬4302。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.95％、第2劑13.46％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.14％、第2劑83.71％、追加劑57.85％。▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市COVID-19疫情呈現緩步下降趨勢，不過市民朋友們仍須做好防疫措施，保護自身健康。中央流行疫情指揮中心29日也公布，經綜合評估疫情情勢，7月1日起維持現行戴口罩等防疫措施；也提醒市民朋友們，為提升保護力，請盡快完整接種疫苗及追加劑，家中如有5至11歲兒童，第一劑已間隔滿4至8週，請家長盡早上網預約兒童第二劑疫苗並前往接種；透過「台南打疫苗」系統可預約就近醫療院所接種，網址 https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

▲台南市長黃偉哲公布30日新增3363名COVID-19本土個案，7月1日起維持現行防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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