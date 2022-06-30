「桃園天天樂」業者繳回許可證　全台最後公娼確定走入歷史

▲已向桃園警方申請歇業的全台最後公娼「桃園天天樂」，本月初向警方申請歇業後，已派員清理內部陳設。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

全台最後的公娼「桃園天天樂」6月1日向桃園警分局報備歇業，但截至今（30）日仍未申請復業，桃園警分局今天指出，業者已於昨（29）日繳回「性交易服務場所許可證」繳回，員警到場勘查，鐵門依然深鎖，且窗前有大批信件，顯示沒有復業可能，這家公娼確定要走入歷史。

▲已向桃園警方申請歇業的全台最後公娼「桃園天天樂」，窗前堆滿大批手機與水電費等帳單。

位於桃園區民權路99巷的「天天樂」公娼，於6月1日向桃園警分局行政科報備，因疫情影響導致生意清淡，公娼幾乎沒收入或收入不穩紛紛求去，業者口頭向警方報備要歇業，隨即拉下鐵門，屋內陳設幾乎都被拆除，由於當時還有1個月的緩衝期，若業者要回復營業只需口頭報備即可，但1個月期限即將到期，業者仍未有復業打算。

▲「桃園天天樂」今天仍未向警方申請復業，警方透露業者已繳回許可證，確定走入歷史。

桃園市「長美巷」在民國5、60年代是台灣北部地區尋芳客極樂聖地之一，來自全台各地公娼讓尋芳客可以解決生理需求，但因黑白兩道都想分一杯羹，是非之地也引起不少紛爭，但業者亦憑「白天有白天的秩序，晚上有晚上的規矩，皮條客、尋芳客都不能放肆」不成文規定，但隨著時光演進，後來不敵隱藏在飯店、旅館等應召站，甚至近年興起的越南護膚坊或是緣自香港的「一龍一鳳」等色情業大舉入侵，導致公娼生意滑落谷底。

桃園警分局指出，業者曾於6月1日向分局行政組報備歇業，主因疫情導致生意不佳，從業公娼亦有年紀，承辦員警告知相關程序，業者表示會將「性交易服務場所許可證」繳回。昨（29）日已繳回許可證，後續再發函給桃園市政府警察局。警方實地派員查看，「天天樂」鐵門仍深鎖，屋內陳設已拆除，確實業者沒打算復業，應該就此走入歷史。

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