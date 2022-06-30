高雄+4915「盛行率15.59%」！3醫護接觸猴痘男　健康狀況曝

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(30)日新增4915例本土確診個案，盛行率達15.59%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。日前有3名醫護接觸猴痘確診者，截至目前追蹤健康狀況無虞。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，疫情回溯至6月7日，當時1萬2555例是疫情高點，接下來周間趨勢都是持續下降，確診數往往都是禮拜二達到高點，禮拜二呈現的數字是禮拜一的確診數，會有遞延效應，在這禮拜看起來，都比過去的周一確診數明顯遞減中，整體疫情明確趨緩。

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▲各年齡層確診風險趨近一致。（圖／高雄市政府）

分析各年齡層七日移動平均線，可以發現各年齡層每日發生率都是趨近一致狀態，也就是說，各年齡層確診風險平均，對於高風險族群來說，接種疫苗就有其必要性，因此長輩若接獲疫苗接種通知單，務必撥空接種，市府於7月底前都會發送700元禮券、2劑快篩。

日前，國內出現首例猴痘案例，個案曾跨縣市至高雄就醫，有3名醫護因和他接觸遭匡列。潘炤穎表示，個案就醫時於戶外診療站，經過疫調，當時3名醫護皆身著完整防護裝備，直至今天追蹤健康追蹤無異常。

金曲獎頒獎典禮將於7月2日於高雄登場，潘炤穎指出，主辦單位早在一個月前就與衛生局防疫團隊進行細節磋商，包含整體防疫原則，不管是室內、室外、座次安排、分流部分以及內部清消頻次，這部分已有相關防疫計畫，也已核定執行，包括全程戴口罩、維持適當社交距離，並在定點設置乾洗手，希望與會市民、貴賓配合防疫工作。