國5閘道口管制！大媽竟下車「擅移三角錐」插隊　網怒：沒水準

▲大媽突然在國道閘道口下車。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

國道五號車流量大，為了維持行車秩序，閘道口會擺放交通錐執行車輛分流。不過今（30）日卻有網友發現，一輛BMW X4休旅車似乎不想乖乖跟著隊伍前進，竟直接開到閘道口，讓副駕駛座的婦人下車擅自移動三角錐，他當場看傻眼。不少人看到照片後也痛罵「沒水準！」

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▲大媽擅自移動交通錐。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，他開車到石碇交流道閘道口，跟著眾人在車流中乖乖排隊時，竟有一名身穿粉紅色洋裝的大媽下車擅自移動三角錐，還「大搖大擺的～～～」，讓他相當無言。從照片中也能明顯看到，前方還有車子在排隊，婦人就直接下車搬移三角錐，想讓自家車輛插隊，絲毫不理會他人目光。

許多網友看到PO文後，紛紛怒批「有錢三寶人的操作，並非我這個平凡人可以想像得到的」、「是誰的家人啊！超級不要臉」、「很多都這樣啊，明明就封路不給變換車道，卻有人不排隊」、「這麼可以丟臉成這樣呢」、「貧窮限制我的想像」、「有錢就是任性」、「想插隊，無所不用其極」、「建議把影片或照片提供給警察，讓他們幫國庫賺錢」。