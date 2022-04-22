芭崎連續彎路「刁車」電源燈亮起　警深夜置三角錐示警救援

▲自小客車拋錨開啟閃黃燈正停在路上，前後均為連續彎路，且路幅狹小，在夜間極可能發生事故。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮魏姓男子日前趁假日載著家人到海岸線遊玩，行經台11線芭崎路段時車子突然故障無法發動前行，夜間拋錨在連續彎道路段，周遭漆黑一片相當危險，只有向警方請求救援。

當晚花蓮鳳林警分局新社派出所所長曾文志、警員連偉翔正執行巡邏勤務，接獲民眾報案直接趕赴現場，發現北上車道一台自小客車開啟閃黃燈正停在路上，因該處前後均為連續彎路，且路幅狹小，並沒有多餘路肩可供車輛暫停，加上沿線路燈並不明亮，如有其他車輛沒有注意前方狀況，確有發生事故的可能。所長立即指示員警於故障車輛前後放置交通錐並啟亮警示燈於巡邏車後方指揮來往車輛小心慢行。

▲▼員警放置交通錐啟亮警示燈，指揮來往車輛小心慢行，並請來拖吊車救援。

經了解居住於花蓮市的魏姓男子趁星期假日與家人一同前往豐濱鄉海岸線遊玩，返程途中行至出事地點突然發現儀表板電瓶警告燈亮起，停車熄火檢查後車輛即無法再發動，該處又杳無人煙無法尋求他人協助，急得向警方求救。

所幸員警即時到場救援，除了維護現場的安全外還幫忙聯絡修車業者到場拖車，離去前魏姓男子再三感謝員警的協助，讓其一家人都能順利返回花蓮市並免去一場可能的意外。

鳳林分局長簡龍宏呼籲民眾駕車行駛途中發現車輛疑似有故障發生請不要驚慌，應立即找尋最近的安全停車空間停車檢查及即時撥打電話尋求援救，特別注意一定要在車後適當距離處擺放三角警示牌警告來車，以免發生意外。

