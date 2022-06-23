警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟

▲警車停在超商門口。（圖／翻攝自爆料公社）



記者朱祖儀／綜合報導

開車途中想要買吃的，難免會碰到沒有停車位的狀況，但這種情形也要罵嗎？一名網友透露，最近碰到2名員警在小吃店買餐點，但警車卻停在超商前面，認為這種行為不妥，就拍照PO文公審。不過文章曝光後，網友紛紛砲轟「哪裡違法了？管太大了吧」。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，員警穿著警服、駕駛警用車輛去購買餐點，「先不談警署規定如何，人是鐵，飯是鋼，只要是人，都有生理需求，無論您有何種身份，全民都能體諒」。

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看似在體諒員警辛苦，孰料下秒話鋒一轉，「停在該停車的地方，按道路交通法辦事，可以避免民眾不必要的疑慮跟爭議」，雖然他最後仍說「2位員警辛苦了，祝用餐愉快」，但字裡行間還是能感覺到，他不滿員警占用超商車位到隔壁買飯的行為。

▲員警到隔壁小吃店買餐點。（圖／翻攝自爆料公社）

文章一出隨即吸引超過2萬人關注，但網友紛紛打臉表示，「有事嗎？警察車停停車格又沒違停！也沒擋你家車位！便利店車位是開放式供臨停，不知警察違反哪條法規」、「滿滿的諷刺味道，警車是停到你想停的位子嗎！不然怎會po這種奇文」、「人家便利商店老闆就沒講話了，真不知道你哪來這麼多意見，我合理懷疑你是不是被開單開到怕了」、「所以重點到底是什麼？一邊嘴裡說辛苦了，一邊雞蛋裡挑骨頭，你還是說中文吧」、「所以停這裡是會有什麼爭議嗎」。