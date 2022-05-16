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確診女插隊領藥被糾正！轉頭拉下口罩「報復性咳嗽」　驚悚影片曝

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名女子日前快篩陽性，4日中午到北市中興聯合醫院做PCR確診，不料排隊拿藥途中，遇到一名婦人插隊。當下她多次勸告對方排隊，但婦人惱羞成怒，竟當眾惡意拉下口罩，對著她正面瘋狂咳嗽，讓她質疑此舉已經違反《傳染病防治法》。

原PO在臉書社團「爆料公社」指出，當時醫院都是快篩陽性要去做PCR的人，待檢測結束，有意願的確診者就會去排隊領藥。過程中，前方婦人無故離開隊伍，不久後又插隊回到她前面，讓她無法接受，多次勸對方重新排隊，但婦人一再辯解，其丈夫也在一旁不斷幫腔。

影片中可見，婦人不滿被要求重新排隊，不停與原PO爭辯，但講到激動處，竟轉身拉下口罩，故意對著原PO瘋狂咳嗽，讓在場眾人傻眼。原PO批評，婦人已經是陽性確診者，現場還有小孩經過，「如果小孩因為她而確診怎麼辦？」

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▲▼確診女插隊領藥被糾正！轉頭拉下口罩「報復性咳嗽」　驚悚影片曝。（圖／爆料公社）

▲婦人不滿被原PO要求重新排隊，轉頭拉下口罩，對著鏡頭狂咳。（圖／爆料公社）

原PO說，她本來想要等政府開罰單完再來爆料，但15日上午接到院方來電關心，稱無法查出那位惡意朝她咳嗽的婦人是誰，自此未再聯繫，讓她感覺院方不願協助解決問題，盼廣大網友能協助找出這位婦人，以便她能備妥資料再去陳情，「她已是確診者，拉下口罩對我咳嗽，真的非常差勁！」

許多網友紛紛留言，「離開排隊位置，如同棄位不是嗎」、「誰家的長輩，趕快帶回家，不要出來丟臉了」、「這個應該要開罰吧？故意散播病毒」、「公德心何在？」、「是我就往她的嘴巴噴酒精」、「只剩年紀可以拿來說嘴的真的很可憐啊！一把年紀了丟人現眼！」

不過，也有人提醒，「醫療人員已經忙翻天了！ 你要投訴去找警察，去找衛生局好嗎」、「醫院真的很忙了，沒義務幫忙處理這種事，如果你當下有問題，應該打給警察」、「雖然對方很可惡，但還是希望你體諒醫院，找正確的單位協助你處理」。

根據《傳染病防治法》第62條，明知罹患第一和第五類傳染病，不遵行各級主管機關指示致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。此外，衛福部也有公告，外出應全程配戴口罩，違者處3000到1萬5000元罰鍰。

對此，北市衛生局回應，明知自己染疫卻故意拉下口罩，違反《傳染病防治法》，若屬實可開罰。聯合醫院中興院區也表示，未來會加強宣導。

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